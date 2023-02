Imagini filmate cu drona arată blocuri dărâmate ca într-un joc de domino în provincia Hatay. VIDEO

Coloane de fum ies din clădirile distruse, în timp ce salvatorii se urcă pe structurile prăbuşite în căutarea supravieţuitorilor. În provincia Hatay a ajuns şi echipa de salvatori români.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în primele ore ale zilei de luni şi a provocat distrugeri masive în sudul Turciei şi în nordul Siriei. în timp ce bilanţul victimelor umane se ridică la mii de morţi şi peste 15.000 de răniţi.

Puternicul cutremur care a lovit luni sudul Turciei şi Siria vecină are un bilanţ devastator din cauza unei combinaţii de factori: momentul în care s-a declanşat, localizarea sa, o falie relativ liniştită timp de două secole, dar şi clădiri prost construite.

Potrivit corespondentului The Guardian, oamenii din provincia Hatay sunt tot mai nemulţumiţi de modul în care autorităţile le-au acordat ajutor imediat după cutremur. Turcii şi-au vărsat din ce în ce mai mult furia pe internet în legătură cu ceea ce au spus că a fost un răspuns de urgenţă neglijent în cea mai sudică provincie, Hatay, mulţi dintre ei plângându-se că eforturile de salvare nu au reuşit să ajungă în zonă, transmite news.ro.

În Hatay, cutremurul a distrus mai multe clădiri guvernamentale, inclusiv filiala locală a agenţiei turce de ajutor în caz de dezastre, AFAD.

"Sunt atât de supărat", a declarat analistul Gönül Tol, de la Middle East Institute din Washington. "În Hatay nu există echipe de salvare de la Administraţia turcă pentru Dezastre şi Situaţii de Urgenţă. Oamenii încearcă să-i scoată pe cei dragi prinşi sub dărâmături. Este frig, plouă, nu există electricitate. Un membru al unei familii este prins sub o placă grea de beton, aşteptând salvatorii de ore întregi", a declarat Tol.

Echipa de sprijin din România, formată din personal specializat de căutare-salvare RO-USAR, medici şi asistenţi SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Câinilor Utilitari a ajuns în provincia Hatay, într-o localitate apropiată oraşului Antakia, unde a început să construiască baza de operaţii şi a făcut prima misiune de recunoaştere, a anunţat IGSU.

Unii civili turci şi-au luat din ce în ce mai mult asupra lor sarcina de a ajuta. Nihal Atasoy, o asistentă medicală în vârstă de 25 de ani, aştepta să se îmbarce într-un zbor spre Adana, după ce a decis să se ofere voluntar în cadrul eforturilor de salvare.

"Am locuit în Osmaniye, dar când am sunat acolo nu am putut da de prietenii mei în orele de după cutremur. Când am reuşit în cele din urmă să dau de ei, mi-au spus lucruri de genul 'casa mea este în ruine'. Aşa că am decis să mă ofer voluntară, deoarece în mod normal lucrez la terapie intensivă", a spus ea. "Sincer, nu ştiu ce voi găsi când voi ajunge la Adana, dacă voi încerca să salvez oameni prinşi sub dărâmături sau voi lucra în spital ca asistentă medicală", a declarat femeia, citată de The Guardian.

Aproape 13.000 de salvatori au plecat luni dimineaţa, la 6:00, ora locală, din Istanbul către zonele afectate de cutremur. Mulţi dintre ei sunt voluntari, scrie The Guardian.

Dată publicare: 07-02-2023 10:38