Un incendiu izbucnit în portul turc Iskenderun după cutremurele de luni continuă să ardă | VIDEO

Imaginile transmise de televiziuni arată o coloană de fum negru şi gros care se ridică deasupra unor containere în flăcări ce s-au răsturnat în urma seriei de cutremure de luni, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

Imaginile transmite de televiziune au arătat marţi un fum negru şi gros care se ridica din containerele în flăcări în portul Iskenderun de la Marea Mediterană.

Fire broke out at Port of Iskenderun in Turkey due to earthquake

pic.twitter.com/72pj1fkD7y