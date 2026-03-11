„Începând cu data de 13 martie 2026, autobuzele liniilor 116 şi 619, precum şi cele ale liniei de noapte N112 vor opri şi în staţia „Piaţa Eroii Revoluţiei”, amplasată în zona Pieţei Eroii Revoluţiei, pe sensul către Şura Mare. Prin această măsură, TPBI le oferă utilizatorilor liniilor 116, 619 şi N112 o conexiune facilă cu staţia de metrou „Eroii Revoluţiei”, de pe Magistrala 2”, se menţionează în comunicat.

Legături suplimentare pentru călători

În plus, la staţia „Piaţa Eroii Revoluţiei”, călătorii beneficiază de legături directe cu autobuzele liniilor 141, 232, 323, N1 şi N107, precizează sursa citată.