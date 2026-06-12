Pe numele său real Alexandru Zidaru, Makaveli a fost plasat sub control judiciar, după cejoi seară a fost reținut într-un dosar penal pentru evaziune fiscală.

Makaveli: „E vechiul dosar care îl știți cu toții, din 2024, Peșchir Gheorghe Ionuț în care, ulterior, mi s-a reținut că eu n-am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe Tiktok. În momentul când nu plătești cadourile care sunt pe Tiktok, da, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, domnii îți rețin evaziune fiscală. Prejudiciul e undeva la 38.000 euro. Nu milioane, miliarde cât visează. Care visează. Nu știu că sunt unii care vizează mult.”

Corespondent PROTV: „După ce a fost acuzat de evaziune fiscală și reținut pentru 24 de ore, pe numele său fiind emisă o ordonanță de reținere, Makveli ș-a redobândit libertatea, e drept, una limitată, cel puțin din punctul de vedere al măsurii controlului judiciar. O măsură sub care a fost plasat pentru următoarele 60 de zile. Și i s-au impus și câteva restricții. De pildă, să nu părăsească teritoriul României, să nu ia legătura cu ceilalți suspecți cercetați în acest dosar de evaziune fiscală și, mai ales, să poarte o brățară electronică de monitorizare. Pe de altă parte, el, la audierile de la Parchetul Capitalei, și-a asumat această acuzație de evaziune fiscală, explicând faptul că nu a declarat la fisc toate veniturile pe care le-a încasat din postările sale pe platformele sociale. Însă contestă valoareaa celor dări pe care ar fi trebuit să le achite statului, dări despre care procurorii spun că ar depăși undeva la 500.000 lei, el spunând, așa cum ați auzit în declarația oferită jurnaliștilor, că datoria s-ar rezuma la vreo 38.000 euro pe care este gata să-i plătească.

Asta și pentru că, în funcție de acoperirea prejudiciului, situația lui ar putea fi lămurită. Pe de o parte, el riscă între 3 și 10 ani de închisoare pentru acuzația de evaziune fiscală. Însă dacă achită prejudiciul, poate să scape chiar fără orice pedeapsă. Asta în ipoteza în care acoperă nu doar valoarea sumei pretinse de fisc, ci și un adaos de 25 de procente. Așadar, soarta lui Makaveli urmează să fie decisă în săptămânile ce va să vină și în funcție de modul în care va acoperi sumele cerute de stat, procesul s-ar putea încheia cât se poate de bine pentru cunoscutul influencer”.