Liberalul Alexandru Muraru vrea pedepse mai aspre în Codul Penal pentru faptele extremiste, xenofobe și rasiste

01-09-2025 | 21:07
Alexandru Muraru, deputat PNL
Agerpres

Deputatul PNL solicită modificarea Codului Penal pentru circumstanțe agravante in cazul unor fapte cu componentă extremistă, xenofobă și rasistă și sancțiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură.

Mihai Niculescu

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, anunță că va solicita Guvernului să adopte o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acțiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanță agravantă pentru infracțiunile contra persoanei. Totodată, Muraru cere sancțiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură.

Propunerea vine în contextul atacului din Cluj, unde un cetățean străin a fost bătut cu brutalitate și se află în comă.

„Cod roșu împotriva extremismului"

„În calitate de parlamentar, voi iniția un pachet legislativ de urgență, un veritabil «Cod roșu împotriva extremismului», care va conține doi piloni principali. Voi solicita de urgență Guvernului României adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea Codului Penal, astfel încât motivarea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanță agravantă specială pentru toate infracțiunile contra persoanei, cu pedepse semnificativ mai mari. De asemenea, voi cere sancțiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură", a declarat luni Muraru.

Suspendarea finanțării pentru partidele extremiste

Deputatul a anunțat că va depune și o inițiativă legislativă de modificare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, prin care subvenția de la bugetul de stat să fie suspendată sau redusă drastic pentru orice partid politic ai cărui lideri sau membri sunt condamnați definitiv pentru infracțiuni de incitare la ură și discriminare.

perchezitii
Operațiunea „Jupiter” se extinde. Percheziții în dosare de extremism și infracțiuni economico-financiare

„Banii publici nu pot finanța ura și violența", a precizat Alexandru Muraru.

Acuzații directe la adresa AUR

Deputatul PNL afirmă că se impune toleranță zero față de extremism și că este necesar un plan de măsuri de urgență pentru a opri spirala violenței xenofobe, instigată direct de retorica „toxică” a partidului AUR.

El a precizat că atacul „barbar" de la Cluj, unde un cetățean străin venit să muncească în România a fost bătut cu o bucată de lemn și se află acum în comă, nu este un accident, ci „o consecință previzibilă și tragică a campaniei de ură propagate de liderii AUR".

„Sângele acestui om nevinovat este și pe mâinile celor care au incitat la ură"

„Ce s-a întâmplat la Cluj este o oroare care pătează imaginea României și ne arată fața hidoasă a extremismului. Acest act de o bestialitate rară nu este un incident izolat. Este rezultatul direct al campaniei de ură, xenofobie și dezumanizare orchestrată de liderii AUR, care de luni de zile otrăvesc spațiul public", a declarat Muraru.

„Să fie clar: sângele acestui om nevinovat este și pe mâinile celor care, din Parlamentul României, au incitat la ură. Partidul AUR are, moral, mâinile pătate de sângele acestui om. Să nu mai auzim scuzele ridicole că postările lor nu au legătură cu violența stradală; ba da, au legătură directă, sunt combustibil pentru ură", a continuat deputatul.

Problemă de siguranță națională

Alexandru Muraru consideră că violența extremistă nu mai poate fi tratată cu simple comunicate, ci a devenit o problemă de siguranță națională care necesită un răspuns ferm și imediat din partea statului român.

„Este momentul zero. Nu mai putem asista pasivi cum România este împinsă spre haos de niște extremiști iresponsabili. Fac un apel la toate forțele politice pro-europene și la întreaga societate civilă să se alăture acestui demers și să spunem un NU hotărât extremismului. România este și trebuie să rămână o țară sigură, europeană și tolerantă", a adăugat Alexandru Muraru.

