Lemn ilegal în valoare de 140.000 lei, confiscat la Brașov. Poliția a deschis patru dosare penale

04-10-2025 | 07:35
lemn confiscat

Polițiștii din Brașov au pornit în aceste zile pe urmele celor care transportă ilegal lemn.

Ciprian Pârvu

Ajutați de Garda Forestieră, agenții au descoperit peste 500 de metri cubi fără documente. Valoarea se ridică la aproape 140.000 de lei.

O mare parte din lemne au fost confiscate direct la verificări. În total, oamenii legii au aplicat 64 de amenzi. Ei au deschis 4 dosare penale pentru diferite infracțiuni.

Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție

Sursa: Pro TV

