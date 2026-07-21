Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool, noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool - categorie în care intră și berea - comercializate însă numai în pahare din hârtie sau din material plastic, potrivit News.ro.

De asemenea, organizatorii sunt obligați „să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.

Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice.

Noi reguli privind consumul de alcool pe stadioane

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive și de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și a fost publicată luni seară în Monitorul Oficial.

Conform modificărilor, pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, organizatorul se asigură că toate ușile și porțile de ieșire ale stadionului, precum și toate porțile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc rămân descuiate, dar vor fi păzite în permanență de un agent de ordine, numit agent special, pentru evitarea actelor abuzive și asigurarea evacuării imediate în caz de urgență.

În ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice, organizatorii vor avea următoarele obligații:

· să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă, cu excepția băuturilor slab alcoolizate, cu maximum 5,5% alcool, care se vor comercializa numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

· să afișeze, în locuri vizibile, atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice;

· să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic fără capac;

· în lojele și zonele de ospitalitate premium, cu acces exclusiv și controlat, care nu sunt destinate vânzării către publicul general, separate de tribunele cu acces general, organizatorul poate asigura, în condițiile legii, ale autorizațiilor aplicabile și ale planului de acțiune, servirea și consumul de băuturi alcoolice în regim de ospitalitate/catering. În aceste zone nu se aplică limita de concentrație alcoolică și nici cerința privind paharele fără capac din hârtie sau din material plastic.

Alte obligații sunt:

· să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în situația nerespectării acestor reguli;

· să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală în orice locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenții oportune, în caz de necesitate.

Legea reglementează și accesul persoanelor cu nevoi speciale la evenimentele sportive

· să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv;

· în cazul stadioanelor destinate desfășurării competițiilor sportive de nivel național și internațional, să se asigure că minimum 10% din capacitatea peluzei gazdă poate fi amenajată și omologată ca zonă destinată vizionării evenimentelor sportive din poziția în picioare „safe standing”, cu respectarea normelor de siguranță stabilite de autoritățile competente și de regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale. Aceste zone vor fi prevăzute cu sisteme de protecție specifice, având ca scop creșterea siguranței spectatorilor, îmbunătățirea atmosferei sportive, facilitarea accesului suporterilor și dezvoltarea culturii participative a suporterilor.

Noi reguli pentru siguranța spectatorilor pe stadioane

De asemenea, pentru siguranța pe stadion, organizatorii vor trebui:

· să efectueze la intrarea în arena sportivă un control corporal preventiv al persoanelor și al bagajelor acestora;

· să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, obiecte interzise precum făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive sau incendiare, indiferent de gradul de clasificare, dar și arme și muniții de orice fel, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe toxice, halucinogene, iritant-lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuțite, pumnale, șușuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum și a persoanelor care au asupra lor „mijloace de publicitate vizuală” cu simboluri, sloganuri ori texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi inscripționate;

· să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise;

· să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare diferite și direcționarea accesului la acestea pe trasee separate.

Legea permite organizarea de spectacole pirotehnice, în anumite condiții

· Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice.

· Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive trebuie să includă în planul de acțiune detaliile referitoare la spectacolul pirotehnic și să se asigure că societatea responsabilă de desfășurarea acestuia deține toate autorizațiile legale necesare.

· Spectacolul pirotehnic are loc într-o zonă rezervată, determinată în funcție de distanțele de siguranță ale articolelor pirotehnice utilizate și de efectele acestora, astfel încât să se asigure siguranța persoanelor și a bunurilor.

· Accesul în zona rezervată spectacolului pirotehnic este permis doar persoanelor autorizate.

· Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis.

· Organizatorul trebuie să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfășurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora, cu excepția spațiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea Revelionului, zilelor unităților administrativ-teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum și a perimetrelor special amenajate și delimitate unde se desfășoară manifestări cultural-artistice și sportive cu acces controlat.

Reacție după promulgarea legii

„A fost promulgată Legea care spune adio abuzurilor pe arene și deschide drumul evenimentelor sportive prin care românii se vor bucura cu adevărat de spectacol, iar cluburile și federațiile vor beneficia de surse noi de venituri! Lupta a fost lungă și grea, dar nimic nu e prea mult când vine vorba de sportul românesc și generațiile de români care se formează prin sport practicându-l sau devenindu-i suporteri. Așteptăm publicarea în Monitorul Oficial și, deja, vom vedea foarte curând pe arenele sportive din țară ce înseamnă o experiență 2026 pentru români”, a scris Paraschiv pe Facebook, numind intrarea în vigoare a noilor reglementări „vestea anului pentru suporterii români”.