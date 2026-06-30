Proiectul are ca obiect de reglementare definirea spectatorilor în situaţii de urgenţă, în acord cu standardele europene (precum cele stabilite de UEFA), pentru prevenirea incidentelor şi facilitarea intervenţiei rapide a echipelor de ordine şi a celor medicale, dar şi instituirea obligaţiei organizatorilor de a asigura accesul persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv dotarea arenelor cu grupuri sanitare adaptate şi locuri speciale în tribune, reglementarea consumului de băuturi slab alcoolizate, legislaţia actuală fiind considerată prea restrictivă, reglementarea spectacolelor pirotehnice organizate.

"Pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, organizatorul se asigură că toate uşile şi porţile de ieşire ale stadionului, precum şi toate porţile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc, rămân deschise. Pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, uşile şi porţile sunt păzite în permanenţă de un agent de ordine numit agent special pentru evitarea actelor abuzive şi a asigurării evacuării imediate în caz de urgenţă", se arată în proiectul de lege.

Acesta prevede, de asemenea, că organizatorul de jocuri sportive are obligaţia să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă, cu excepţia băuturilor slab alcoolizate, cu maximum 5,5% alcool, care se vor comercializa numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

"Organizatorul trebuie să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli. (...) În cazul stadioanelor destinate desfăşurării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional, minimum 10% din capacitatea peluzei gazdă poate fi amenajată şi omologată ca zonă destinată vizionării evenimentelor sportive din poziţia în picioare 'safe standing', cu respectarea normelor de siguranţă stabilite de autorităţile competente şi de regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale. Aceste zone vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie specifice, având ca scop creşterea siguranţei spectatorilor, îmbunătăţirea atmosferei sportive, facilitarea accesului suporterilor şi dezvoltarea culturii participative a suporterilor", mai menţionează actul normativ.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.