Legea care interzice închirierile și evenimentele în clădirile cu bulină roșie, adoptată. Urmează dezbateri în Parlament

După ce va fi votată, chiriașii din aceste imobile vor fi evacuați, iar proprietarii nu mai pot încheia alte contracte până când aceste clădiri periculoase nu vor fi consolidate. Decizia va influența și piața imobiliară.

Iulia stă cu chirie într-o clădire din buricul Bucureștiului, cu toate că imobilul e vizibil degradat, iar la intrarea în scară e lipită mare bulina roșie.

Iulia: ”Nu m-a interesat în mod exact. Numai când am aflat de ce s-a întâmplat în Turcia a început să mă intereseze. Clădirea asta poate să fie chiar mai rezistentă decât unele mai noi. Adică am observat că are pereții mai groși”.

În scurt timp ar putea fi nevoită să se mute. Potrivit proiectului de lege, adoptat de Guvern, toți chiriașii din clădirile încadrate în gradul unu de risc seismic vor fi evacuați. Și nu vor mai putea fi încheiate contracte noi.

Daniel Crainic, specialist imobiliare: ”Vorbim de zeci de mii de locuințe, și nu exagerez, adică un fond locativ major, pentru București în special, cred că impactul va fi major în piață și bineînțeles că cererea va merge cu proponderență spre apartamentele noi”.

Aproape tot centrul vechi al Capitalei poartă bulina roșie în piept. În ciuda pericolului, este una dintre cele mai aglomerate zone ale Bucureștiului: Găsim aici de la restaurante, cluburi și până la apartamente pe care proprietarii le închiriază turiștilor pe bani mulți. Odată cu noile reglementări însă zona s-ar mai putea goli. Și asta pentru că vor fi interzise orice fel de evenimente, dar și închirierile, în astfel de clădiri periculoase.

Preţurile apartamentelor din aceste clădiri periculoase și tarifele pentru închiriere sunt mai mici.

Andrei Marinescu, reprezentantul unei agenții imobiliare: ”Avem un bloc în zona Gării de Nord care are trei scări cu diferite tipuri de expertize. N-ar trebui să fie, dar sunt. Și avem trei tipuri de prețuri: o mie de euro pe metrul pătrat în cel cu risc seismic 1, 1200-1500 cel care are rism seismic 3 și un pic mai mult cel care are o urgență”.

Autortățile spun că au existat multe situații în care proprietarii care închiriau apartamentele nu voiau să fie consolidat blocul pentru că ar fi pierdut bani pe perioada lucrărilor. Noua lege spune că un bloc poate fi consolidat dacă sunt de acord 50 +1 dintre proprietari şi nu toţi, așa cum era până acum.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: ”Piața chiriilor în România, așa cum foarte bine, este una gri spre negru și atunci e foarte greu să interzici un lucru de care nu ești conștient că există. Dar, o parte bună a acestui fapt este că în primul rând chiriașii vor deveni mai conștienți și vor începe să pună întrebări. Vecinii din clădirile vulnerabile care știu de contracte de închiriere acolo vor deveni și ei conștienți că se produce ceva împotriva legii”.

Ca să simplifice procesul de consolidare, autorităţile au decis că poate fi făcută o expertiză vizuală urgentă.

Până acum 300 de asociații de proprietari au cerut consolidarea clădirilor în care locuiesc, iar Ministerul Dezvoltării a aprobat 50 dintre cereri: 11 pentru blocuri de locuit și 39 pentru clădiri publice.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 02-03-2023 19:43