„Îmi pare rău!” înseamnă trei mesaje diferite în mintea unui copil, care merită să fie luate în seamă.

Nu-mi da sfaturi! Este cel mai deștept îndemn – deși cuvântul „îndemn” este greșit prin el însuși – în delicata relație părinte-copil. Dar multe generații au trăit cu părinți atotștiutori și moralizatori, înzestrați cu pedepse și sfaturi. Aceste generații, în fața unui psiholog, descriu aceeași situație: „Nu am încredere în mine! Nu exist!”.

„Îmi pare rău!” este cea mai importantă propoziție pe care o poate spune un părinte copilului. Din trei motive. Ne explică psihologul clinician Bogdana Bursuc.

Bogdana Bursuc, psiholog clinician: „Sunt mai multe mesaje principale pe care le transmiți. Pot vedea afectarea asupra ta, deci te văd, te aud și îmi pare rău, altfel nu aș veni spre tine. Și mai e un mesaj care e transmis: e ok să greșești, e inevitabil să greșești și putem avea o relație chiar dacă suntem imperfecți – tu și eu. Cel mai important moment este acest moment de reparație și nu tot efortul de a evita greșeala. E important să nu devină un gest automat, adică «am greșit, iartă-mă», pentru că nu mai are această valoare reparatorie.”

Relații catastrofale cu părinții pot fi vindecate. Optim – între 20 și 30 de ani, cu ajutorul psihologului. Cum vă ajută psihologul?

Bogdana Bursuc, psiholog clinician: „Nu e vorba de a afla despre tine, ci de a dezvolta capacitatea de a vedea care e contribuția ta în suferința pe care o prezinți, dar și în binele pe care îl trăiești în prezent. Astfel spus – de a-ți lua viața în propriile mâini și de a vedea ce e în mâinile tale și cum tu te împiedici să ai ce îți dorești emoțional.”

Schimbările se pot petrece doar în timpul prezent.