Lecție de istorie vie la Castrul român de la Călugăreni. Vizitatorii au asistat la fragmente din viața romanilor

Obiceiuri, dansuri și meșteșuguri au fost prezentate la festivalul roman de la Călugăreni. În situl arheologic din județul Mureș se află ruinele castrului, ale băilor publice și aşezării militare. Cei care au luat rolul soldaților vorbesc despre complexitatea culturii romane.

Tiberiu Polgar: ”Până la luptă au fost multe alte chestii, au fost partea de tratative de pace, comerțul care funcționa între tabere, întodeuna conflictul între popoare a fost ultima opțiune”.

Pentru cei prezenţi, festivalul a fost o lecţie de istorie vie.

Bărbat: ”Sabia e destul de grea nu știu cum puteau să o țină în mână și să și împungă”.

Bărbat: ”A fost foarte impresionant, am trăit momente istorice pe care le am văzut în filmele istorice pe care le am văzut în copilărie sau chiar recent, foarte bine prezentate de românii care s au pus în scenă astăzi”.

Castrul de la Călugăreni a avut drept scop apărarea frontierei estice a provinciei. Paza graniţei era asigurată de un sistem complex de şanţuri, valuri de pământ, turnuri de pază şi de semnalizare.

