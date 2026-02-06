Rechemarea vizează mai multe produse destinate alimentației sugarilor, comercializate sub brandurile Aptamil și Milupa, autoritățile avertizând că acestea ar putea conține cereulidă, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, care poate apărea în condiții de nerespectare a bunelor practici de fabricație.

ANSVSA recomandă părinților și îngrijitorilor să verifice cu atenție produsele achiziționate, să nu le utilizeze dacă se regăsesc pe lista loturilor vizate și să le returneze la punctele de vânzare. Instituția subliniază că măsura este una preventivă și are ca scop protejarea sănătății copiilor.