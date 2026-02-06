Momentul în care mai multe baloane provoacă o explozie într-un lift din India. Două persoane au suferit arsuri. VIDEO

Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentul în care o femeie intră în lift cu un troler, urmată de doi bărbați, unul dintre aceștia având numeroase baloane într-o pungă mare de polietilenă. La scurt timp, baloanele au luat foc, provocând explozia în interiorul liftului.

Flăcările au cuprins pentru câteva secunde camera de supraveghere din lift, iar imediat după, femeia și doi bărbați au fost surprinși fugind din cabină. Ușile s-au închis în timp ce focul ardea.