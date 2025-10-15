Jurnalistul Andrei Bacalu a murit. A făcut istorie cu transmisia în direct a misiunii Apollo 11

Jurnalistul Andrei Bacalu, omul care a transmis pentru români primii pași făcuți de om pe Lună, s-a stins din viață.

A fost medic de profesie, dar a luat microbul televiziunii, unde a devenit un reper pentru jurnalismul științific.

Autor a numeroase cărţi ori articole, dar și realizator TV, Bacalu a fost vocea calmă și sigură care a făcut istorie în noaptea misiunii Apollo 11, pe 20 iulie 1969, când România a fost singura țară din blocul estic care a transmis aselenizarea.

După ce a fost interzis la televizor, a revenit pe micile ecrane, chiar la Ştirile ProTV, în 1999, într-un interviu despre eclipsa de soare.

