Jurnalistul Andrei Bacalu a murit. A făcut istorie cu transmisia în direct a misiunii Apollo 11

15-10-2025 | 20:33
Jurnalistul Andrei Bacalu, omul care a transmis pentru români primii pași făcuți de om pe Lună, s-a stins din viață.

A fost medic de profesie, dar a luat microbul televiziunii, unde a devenit un reper pentru jurnalismul științific.

Autor a numeroase cărţi ori articole, dar și realizator TV, Bacalu a fost vocea calmă și sigură care a făcut istorie în noaptea misiunii Apollo 11, pe 20 iulie 1969, când România a fost singura țară din blocul estic care a transmis aselenizarea.

După ce a fost interzis la televizor, a revenit pe micile ecrane, chiar la Ştirile ProTV, în 1999, într-un interviu despre eclipsa de soare.

Magia de pe Lună. Satelitul Pământului este acoperit de mici mărgele portocalii de sticlă
Stiri Stiinta
Magia de pe Lună. Satelitul Pământului este acoperit de mici mărgele portocalii de sticlă

Astronauții misiunii Apollo au descoperit că Luna este acoperită cu mici mărgele de sticlă portocalii. Acum știm în sfârșit de ce.

 

Compania Gold Apollo a anunțat că pagerele care au ucis membri Hezbollah în Liban și Siria au fost fabricate în Ungaria
Stiri externe
Compania Gold Apollo a anunțat că pagerele care au ucis membri Hezbollah în Liban și Siria au fost fabricate în Ungaria

Compania taiwaneză Gold Apollo a anunțat miercuri că și-a autorizat marca pe pagerele care au explodat în Liban și Siria, dar că o altă companie cu sediul în Budapesta le-a fabricat.

O insulă a Greciei se scufundă într-un ritm rapid: Este condamnată să dispară în circa 50 de ani
Stiri Turism
O insulă a Greciei se scufundă într-un ritm rapid: Este condamnată să dispară în circa 50 de ani

Insula Delos, care a fost înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO în 1990, despre care se spune că ar fi locul de naștere a zeului Apollo, se scufundă într-un ritm rapid și în numai 50 de ani ar putea fi acoperită de ape.

 

Ce spune fostul astronaut Buzz Aldrin despre ziua în care a împlinit 93 și s-a căsătorit cu Anca Faur. „Sunt norocos"
Stiri Mondene
Ce spune fostul astronaut Buzz Aldrin despre ziua în care a împlinit 93 și s-a căsătorit cu Anca Faur. „Sunt norocos”

Astronautul Edwin "Buzz" Aldrin, în vârstă de 94 de ani, care a sărbătorit recent cea de-a 55-a aniversare a aterizării pe Lună a misiunii Apollo 11, s-a destăinuit pentru People despre cum decurge viaţa de cuplu cu Anca Faur.

 

Un astronaut care a participat la misiunea Apollo 8 a murit într-un accident de avion. Fotografia care l-a făcut celebru
Stiri externe
Un astronaut care a participat la misiunea Apollo 8 a murit într-un accident de avion. Fotografia care l-a făcut celebru

William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 şi care a făcut celebra fotografie Earthrise, a murit vineri, la 90 de ani, când avionul pe care îl pilota s-a prăbuşit în apele de lângă Insulele San Juan în Statul Washington.

Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor
Stiri actuale
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile
Stiri Economice
Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

