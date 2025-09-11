Fly Lili, firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo, „nu are nicio legătură cu Rusia”. Își asumă plata restanțelor

Compania aeriană Fly Lili, vizată de cercetări într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei a anunțat miercuri că își asumă plata restanțelor către stat și aplică măsuri ferme pentru redresare.

„Lipsa de clienți din perioada 2023–2024 și pierderile semnificative generate de baza operațională de la Brașov au determinat întârzieri în plata obligațiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a inițiat o reorganizare, renunțând la zborurile regulate și concentrându-se pe operarea ACMI și charter, activități care asigură fluxuri de venit mai stabile", a transmis compania într-un comunicat preluat de news.ro.

Fly Lili, companie bănuită de legături cu Horațiu Potra, precizează că a implementat un plan de redresare financiară, în paralel cu multiple discuții purtate cu autoritățile fiscale pentru identificarea unor soluții de conformare.

Plată de 2,2 milioane lei în iulie

„Ca parte a acestui proces, compania a efectuat o plată în valoare de 2,2 milioane RON în luna iulie 2025 și a depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări, conform prevederilor legale", se arată în comunicatul companiei.

Compania susține că își menține angajamentele față de angajați și parteneri, „asigurând plata la timp a salariilor și respectarea obligațiilor contractuale". De asemenea, „din primăvara anului 2025, compania înregistrează o evoluție pozitivă, consolidându-și poziția în piață și pregătindu-se pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung".

Proprietarul Jürgen Faff, plecat pentru întâlniri comerciale

Compania precizează că proprietarul – Jürgen Faff, neavând cunoștință de faptul că urmează percheziții, a plecat din țară pentru întâlniri comerciale, a fost informat și va reveni în România.

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoștință prealabilă despre acțiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat și urmează să revină în țară pentru a participa la discuțiile necesare", au transmis reprezentanții firmei.

Compania neagă legăturie cu Rusia. Clarificări despre zborurile în Congo

„Administratorul Fly Lili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relație cu beneficiarul contractului din Congo, relația fiind strict contractuală și respectând termenii agreați. Este foarte important să menționăm că Fly Lili nu are nicio relație cu Rusia", au mai transmis reprezentanții firmei.

În ceea ce privește zborurile către Congo, compania menționează că, alături de alți operatori aerieni din România și Europa, a efectuat zboruri către această destinație, fiind respectate normele de siguranță în vigoare, suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. „Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect."

„Atât Fly Lili, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident", se mai arată în comunicatul de presă.

