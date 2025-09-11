Fly Lili, firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo, „nu are nicio legătură cu Rusia”. Își asumă plata restanțelor

Stiri actuale
11-09-2025 | 10:28
Horatiu Potra
Agerpres

Compania aeriană Fly Lili, vizată de cercetări într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei a anunțat miercuri că își asumă plata restanțelor către stat și aplică măsuri ferme pentru redresare.

autor
Mihai Niculescu

„Lipsa de clienți din perioada 2023–2024 și pierderile semnificative generate de baza operațională de la Brașov au determinat întârzieri în plata obligațiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a inițiat o reorganizare, renunțând la zborurile regulate și concentrându-se pe operarea ACMI și charter, activități care asigură fluxuri de venit mai stabile", a transmis compania într-un comunicat preluat de news.ro.

Fly Lili, companie bănuită de legături cu Horațiu Potra, precizează că a implementat un plan de redresare financiară, în paralel cu multiple discuții purtate cu autoritățile fiscale pentru identificarea unor soluții de conformare.

Plată de 2,2 milioane lei în iulie

„Ca parte a acestui proces, compania a efectuat o plată în valoare de 2,2 milioane RON în luna iulie 2025 și a depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări, conform prevederilor legale", se arată în comunicatul companiei.

Compania susține că își menține angajamentele față de angajați și parteneri, „asigurând plata la timp a salariilor și respectarea obligațiilor contractuale". De asemenea, „din primăvara anului 2025, compania înregistrează o evoluție pozitivă, consolidându-și poziția în piață și pregătindu-se pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung".

Citește și
Horatiu Potra
Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

Proprietarul Jürgen Faff, plecat pentru întâlniri comerciale

Compania precizează că proprietarul – Jürgen Faff, neavând cunoștință de faptul că urmează percheziții, a plecat din țară pentru întâlniri comerciale, a fost informat și va reveni în România.

„Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoștință prealabilă despre acțiunea organizată, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat și urmează să revină în țară pentru a participa la discuțiile necesare", au transmis reprezentanții firmei.

Compania neagă legăturie cu Rusia. Clarificări despre zborurile în Congo

„Administratorul Fly Lili, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relație cu beneficiarul contractului din Congo, relația fiind strict contractuală și respectând termenii agreați. Este foarte important să menționăm că Fly Lili nu are nicio relație cu Rusia", au mai transmis reprezentanții firmei.

În ceea ce privește zborurile către Congo, compania menționează că, alături de alți operatori aerieni din România și Europa, a efectuat zboruri către această destinație, fiind respectate normele de siguranță în vigoare, suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. „Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect."

„Atât Fly Lili, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident", se mai arată în comunicatul de presă.

Sursa: News.ro

Etichete: companie aeriana, datorii, horatiu potra,

Dată publicare: 11-09-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo
Stiri actuale
Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, consideră că speculațiile publice legate de un posibil sprijin primit de Horațiu Potra din partea serviciilor secrete sunt „bănuieli rezonabile”.

De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”
Stiri Justitie
De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”

Parchetul General susţine că a solicitat în instanţă eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra deoarece a expirat perioada maximă de şase luni în care aceştia pot sta după gratii în timpul urmăririi penale.

 

Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Stiri actuale
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Procurorii audiază vineri 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, încălcarea regimului armelor şi muniţiilor, folosirea ilegală a articolelor pirotehnice şi instigare publică.

Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării
Stiri Justitie
Mercenarii lui Horațiu Potra rămân în arest. Autoritățile române nu au nicio informație despre locația liderului grupării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, miercuri, prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pe numele a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28