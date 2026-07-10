Este vorba despre elevii slabi care, în clasa a VIII-a, sunt lăsați intenționat corigenți pentru a nu intra în Evaluarea Națională și a nu afecta statisticile finale ale școlii, potrivit ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

Oficialul ISJ Alba a susţinut, într-o conferinţă de presă, că astfel de situaţii de regăsesc şi la şcolile din sate, şi la cele din oraşe.

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Cornel Sandu, susţine că există şcoli care recurg la practici menite să influenţeze rezultatele la Evaluarea Naţională, acuzând că unii elevi sunt lăsaţi intenţionat corigenţi sau sunt sfătuiţi să nu participe la examen, scrie, vineri, ziarulunirea.ro.

„Sunt şcoli care lasă corigenţi în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Naţională. Şi în mediul rural, şi în mediul urban”, a declarat Cornel Sandu, joi, 9 iulie, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, sunt şi unităţi de învăţământ care îi îndeamnă pe elevii cu rezultate slabe să nu se înscrie deloc la examenul final de clasa a opta, chiar dacă participarea la examen le oferă prioritate în procesul de repartizare computerizată.

„Sunt şcoli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Naţională, deşi au prioritate la repartiţia naţională cei care susţin examenul, indiferent de medii”, a adăugat Cornel Sandu.

În opinia sa, modificările din sistemul de admitere, în condiţiile în care toate locurile sunt repartizate la liceu, au diminuat avantajul pe care îl aveau elevii care susţineau examenul, mai notează Ziarul Unirea, citat de News.ro.

„Acum, acest avantaj nu mai există, pentru că toate locurile sunt la liceu. Nu mai avem locuri la şcoala profesională. Totuşi, prima dată sunt repartizaţi cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a explicat inspectorul şcolar general.

Acesta a dat ca exemplu o clasă în care au absolvit 10 copii, iar la Evaluarea Naţională s-au înscris doar patru, iar toţi au promovat.

„De ce ceilalţi şase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intraţi şi fără. N-are rost să mai veniţi»”, a afirmat Cornel Sandu.