John Malkovich, interviu cu Andreea Esca. „Nimic nu urăsc mai mult pe lume decât microfoanele astea”

Chiar dacă nu ştia nimic despre acesta, înainte să primească scenariul de la regizorul filmului, Serge Celibidache, Malkovich s-a documentat ca un elev conştiincios, iar în interviul pe care l-a acordat a demonstrat că acum este expert în opera celebrului muzician român.

John Malkovich: „Nimic nu urăsc mai mult pe lume decât microfoanele astea, sunt sursa nefericirii mele.”

Andreea Esca: Care parte a scenariului vi se pare cea mai solicitantă?

John Malkovitch: „Dirijatul propriu zis, pentru că oamenii se antrenează o viaţă ca să fie dirijori, nu poţi să faci asta în 50 de lecţii…”

Andreea Esca: Şi aveţi un dirijor profesionist cu care învăţaţi?

John Malkovitch: „Da, Konrad von Abel. Care a fost elevul lui Celibidache, îmi e foarte de folos.”

Cum i se pare Sergiu Celibidache?

John Malkovitch: „O viaţă fascinantă, un om evident foarte inteligent, cu poziţii foarte ferme despre cum trebuie să fie interpretată o partitură şi cum trebuie să fie auzită… De asemenea, am fost impresionat de cât de multe limbi vorbea, cât de fluent şi expresiv era în toate aceste limbi.”

Malkovich îl va interpreta pe Celibidache la bătrâneţe, iar primele amintiri ale actorului de pe vremea când era copil sunt legate de propriul bunic…

John Malkovitch: „Majoritatea amintirilor mele din copilărie sunt legate de bunicul meu cu care mi-am petrecut cea mai mare parte a acelor ani…”

Andreea Esca: Încercaţi să fiţi un asemenea bunic pentru nepoţii dumneavostra?

John Malkovitch: „Cred că poţi încerca să fii un bunic bun, dar de fapt trebuie să-ţi placă copiii. Poţi să înveţi să ai răbdare, dar ca să-ţi placă să faci asta, e altceva, asta ori îţi place, ori nu.”

Revenind la film, ajungem la o lungă discuţie despre regizori. Spune că preferatul său este Stephen Frears, cu care a lucrat la memorabilă peliculă, "Legături periculoase".

John Malkovitch: „Pentru că urmăreşte actorii îndeaproape şi este foarte bun pentru a te ajuta să-ţi construieşti personajul. Mulţi regizori nu înţeleg mare lucru din ce înseamnă să joci, sau ce ar trebui să facă ca să te ajute, îţi cer doar un rezultat, îţi spun unde vor să ajungi. Îţi zic: "asta e scena în care eşti foarte nervos, aici eşti supărat. Da…. văd şi eu asta..”

Şi pentru că tocmai am vorbit despre "Legături periculoase" , am şi eu o curiozitate: dacă e adevărat că în videoclipul melodiei lui Annie Lenox, Walking on broken Glass, Malkovich a folosit o ţinută din film realizată de costumierul premiat cu Oscar, James Acheson, spune Andreea Esca.

John Malkovitch: „Da, aşa au vrut, şi din păcate nu mi-au mai returnat costumul. Deci nu sunt prea fericit în legătură cu asta.…”

Andreea Esca: Poate că vor asculta acest interviu şi o să vi-l trimită înapoi

John Malkovitch: „Nu mai contează, am verificat asta acum vreo 20- 30 de ani…”

De fiecare dată când ne uităm la un film, comentăm chimia dintre actori. Ei bine, Malkovitch spune că spre deosebire de teatru, unde relaţia cu partenerul este esenţială, în film e mai important să ştii să relaţionezi cu camera.

John Malkovitch: „Filmul este doar despre ceva ce trebuie să apară într-un fel, nu e teatru, acolo chiar trebuie să existe chimie între actori, pentru că e live, nu există manipulare, vezi live ce se întâmplă. Filmul este ceva mort, este o artă plastică.”

Dacă ar avea timp, pe perioada şederii în România, ar vrea să viziteze Transilvania.

John Malkovitch: „Am făcut un film acum nişte ani, care mi-a plăcut foarte mult, "Shadow of a Vampire" şi era, la un moment dat, o călătorie cu trenul prin Carpaţi. Apoi, Transilvania a fost mereu ceva despre care citeşti prin cărţi…”

Andreea Esca: Ca un loc misterios?

John Malkovitch: „Da, da”

Preocupările în domeniul frumosului l-au făcut pe Malkovitch să îşi creeze propriile branduri de fashion, ale căror colecţii le şi poarta.

John Malkovitch: „De-a lungul vieţii am grădinărit mult, am desenat, am făcut design…”

Andreea Esca: Va place să şi cântaţi?

John Malkovitch: „Da, obişnuiam să cânt, acum câteva miliarde de ţigări în urma…”

Nu mai merge la vot, de când m-am născut eu şi a câştigat Nixon, nu prea mai are cui să-i ceară sfaturi pertinente şi nu are nicio idee despre cum l-ar caracteriza prietenii. Ştie însă care este ultima fotografie făcută cu telefonul, mai spune Andrea Esca:

John Malkovitch: „Am fost la Muzeul Satului şi am făcut cam o tonă de poze pe care le-am trimis copiilor şi nepoatei.”

Andreea Esca: Vă mulţumesc frumos pentru poveşti, Domnule Malkovich.

John Malkovitch: „Plăcerea a fost de partea mea.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 27-06-2023 20:14