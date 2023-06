John Malkovich filmează în România. Celebrul actor de la Hollywood îl interpretează pe marele dirijor Sergiu Celibidache

Legendarul actor american de cinema John Malkovich se află în această perioadă în România, unde filmează pentru pelicula Cravata galbenă / The Yellow Tie , o peliculă despre viața fascinantă a celebrului dirijor român Sergiu Celibidache.

Malkovich va fi însoțit în România de actrița britanică Miranda Richardson, care va juca rolul soției dirijorului român, Ioana Celibidache. Cei doi joacă împreună din nou, pentru prima oară în ultimii 30 de ani.

Imagini de la primele repetiții, în galeria foto atașată.

Cine este John Malkovich

Nominalizat la două premii Oscar, la Globurile de Aur şi la premiile BAFTA, John Malkovich este una dintre figurile legendare ale cinematografiei americane contemporane. De-a lungul carierei sale, a interpretat o varietate de personaje complexe, de la cele dramatic-comice, până la cele întunecate și sinistre.

Actor, producător și regizor, el este cunoscut pentru rolurile din Dangerous Liaisons (Legături primejdioase) sau Being John Malkovich (În pielea lui John Malkovich).

Printre rolurile sale mai recente se numără cele din Ava și seria RED / Greu de Pensionat, în care a jucat alături de Bruce Willis.

Cariera sa cinematografică a început în anii '80, când a jucat în filme precum "Places in the Heart" (1984) și "The Killing Fields" (1984), care i-au adus aprecierea criticilor.

Miranda Richardson a jucat și în seria Harry Potter

Miranda Richardson este dublă nominalizată la premiile Oscar pentru rolurile din Tom&Viv și Damage/ Pasiune fatală și a câștigat două Globuri de Aur pentru rolurile din producţiile Enchanted April /Aprilie fermecat şi Fatherland / Conspirația.

De asemenea, a câștigat un premiu BAFTA pentru rolul secundar din Damage, și este cunoscută publicului și pentru rolul “Rita Skeeter” din celebra serie Harry Potter.

Cravata galbenă portretizează viața extraordinară a legendarului dirijor de muzică clasică Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai renumiți, dar și unul dintre cei mai controversați artiști ai secolului XX.

Pelicula este regizată de fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, după un scenariu scris de acesta împreună cu James Olivier. În echipa de realizatori ai filmului îi regăsim și pe cineastul Peter Menzies Jr. (A Time to Kill), designerul de costume Alessandro Lai (Django), designerul de coafură și machiaj Lynda Armstrong (101 Dalmatians) și scenograful Vlad Vieru (Django).

Muzica originală este semnată de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge (Silence), iar Des Hamilton și Georgia Topley (Jojo Rabbit) conduc castingul internațional.

Producătorii filmului sunt Adela Vrinceanu-Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, Christopher Milburn și James Olivier și Robert W. Cort (Mr. Holland’s Opus) ca producător executiv.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 19-06-2023 19:25