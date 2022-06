Joe Biden a dat exemplu România la summit-ul G7.14 milioane de dolari, investiți în reactoare

Iar printre programele avute în vedere în cadrul acestor investiții se numără și cel al ”energiei curate”.

”Punctul 4, climat și energie, foate important. Vedem ce situație critică este în fiecare zi. Întreaga lume simte impactul războiului brutal al Rusiei în Ucraina și pe piețele noastre de energie. Avem nevoie de un efort mai mare pentru a investi în proiecte pentru producerea de energie curată.” - a spus președintele SUA.

Joe Biden a dat exemplul României, unde se vor construi primele reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni din Europa.

Imediat, pe Twitter a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis:

”Salut anunțul președintelui Biden privind cooperarea energetică dintre România și Statele Unite????????, cu 14 milioane de dolari, pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România. Asigurarea securității energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic Româno-American” - a transmis șeful statului român.

I welcome the announcement of President Biden @POTUS regarding the energy cooperation between Romania???????? & the United States????????, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of ???????????????? Strategic Partnership.