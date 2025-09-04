ISJ Mureș a achiziționat rechizite elevilor înainte de prima zi de școală. Pachetele sunt mai puține față de anul trecut

„Conform O.M.E nr. 3783/03.03.2023 şi a adresei M.E.C. nr. 2515/DGEPIP/26.05.2025 au fost repartizate inspectoratelor şcolare judeţene sume pentru achiziţionarea de rechizite şcolare ce vor fi acordate elevilor în anul şcolar 2025-2026, (...) prin care se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de 50% din salariul minim brut pe economie (...). Pentru anul şcolar 2025-2026 s-a demarat prin SEAP procedura de achiziţie directă, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a achiziţionat rechizite şcolare pentru un număr de 3.535 beneficiari, având o valoare de 203.165,90 lei, cu următoarea structură: pachet clasa pregătitoare - 317 bucăţi, pachet clasa I-IV - 1.567 bucăţi, pachet clasele V-VIII - 1.251 bucăţi", a arătat ISJ Mureş într-un raport întocmit pentru începerea noului an şcolar, pus la dispoziţia AGERPRES.

Potrivit ISJ Mureş, în anul şcolar 2024-2025 au fost în total 5.021 beneficiari, copiii din clasa pregătitoare primind 804 de pachete cu rechizite, cei din clasele I-IV beneficiind de 2.231 de pachete, iar elevii din clasele V-VIII au primit 1.986 de bucăţi.

