El este amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Municipiului București. Institutul reia astfel demersul inițiat în anul 2012, când s-a pronunțat împotriva inaugurării monumentului, invocând rolul lui Adrian Păunescu în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu, potrivit unui comunicat emis de iiccmer.ro.

IICCMER susține că omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în mecanismele de propagandă ale regimului comunist este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste.

„La acel moment, IICCMER s-a pronunțat împotriva inaugurării monumentului, arătând că omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”, transmite Institutul.

IICCMER precizează că demersul său nu pune în discuție valoarea operei literare a lui Adrian Păunescu, ci semnificația pe care menținerea unui monument o conferă unei personalități publice.

„Un astfel de gest reprezintă o formă de recunoaștere oficială și trebuie analizat în raport cu întregul parcurs biografic și public al persoanei omagiate”, arată instituția.

Potrivit IICCMER, Adrian Păunescu a condus revista „Flacăra” și a fondat Cenaclul Flacăra, o manifestare culturală desfășurată în cadrul instituțional al regimului comunist, despre care Institutul afirmă că a contribuit la promovarea ideologiei oficiale și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

„Menținerea acestui monument în spațiul public evidențiază dificultățile pe care societatea românească le întâmpină încă în asumarea critică a trecutului comunist și subliniază nevoia consolidării cunoașterii istoriei recente”, se mai arată în comunicatul IICCMER.

Institutul susține că astfel de forme de omagiere pot contribui la perpetuarea unor percepții nostalgice asupra regimului comunist, prin estomparea rolului pe care anumite personalități l-au avut în mecanismele de propagandă ale dictaturii.

IICCMER afirmă că a atras în repetate rânduri atenția asupra fenomenului nostalgiei față de comunism și asupra factorilor care îl alimentează. Cercetările realizate de Institut, inclusiv cele evidențiate în Barometrul nostalgiei comuniste, arată importanța cunoașterii istoriei recente și a dezvoltării unei memorii publice întemeiate pe cercetare istorică și pe respectul față de victimele regimului comunist.

Instituția își exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților expertiza sa istorică și documentară în toate demersurile privind memoria regimului comunist.

Pentru informații suplimentare privind activitatea IICCMER, instituția poate fi contactată la e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]), la telefon 40 21 316 7565 sau prin intermediul site-ului iiccmer.ro și al paginilor oficiale ale Institutului de pe Facebook și Instagram.

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Prim-Ministrului României.

Rolul său constă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale.

În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea post-totalitară.

De asemenea, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.