Interviu cu Prințul Suțu. Mărturii despre una dintre cele mai importante familii nobiliare românești

Vorbim acum despre doi dintre descendenții familiei Suţu, una dintre cele mai importante familii nobiliare din istoria României, care a dat trei conducători și numeroase personalități.

Prințul Louis Suțu, care locuiește în Monaco de patru decenii, mărturisește că și-a aflat originile abia la vârsta majoratului.

Orice întâlnire cu reprezentanți ai familiei Suțu este o întâlnire cu momente importante din istoria României. Din această familie, originară din Fanar, se trag domnitori ai Țărilor Române, mari demnitari otomani, miniștri și oameni de litere în Grecia, precum și un economist și un medic de seamă în România.

Doi dintre descendenți sunt Radu Negrescu Suțu, urmaș direct al lui Alexandru Vodă Suțu, și Prințul Louis Jose Soutzo. Acesta din urmă locuiește în Monaco și a aflat că se trage dintr-o familie nobiliară abia când s-a înscris în armată.

Louis Jose Suțu: "La înscrieri mi s-a cerut un certificat de naștere, iar lângă certificatul meu era atașat și certificatul de naștere al tatălui meu. Acolo era scris: "Fiul lui Dimitrie Prinț Soutzo" Și atunci i-am spus tatălui meu: "E amuzant. Tatăl tău se numește «Prinț». E bizar! " Iar el mi-a spus: "Nu, nu! Acesta nu a fost numele său, ci titlul său!" (n.r. titlu nobiliar) "Cum adică titlul său?" Și de-aici a început toată povestea. Dar am aflat abia la 18 ani. Cred că tatăl meu a fost reticient în a spune că este prinț, deoarece nu aveam nivelul de trăi al unor prinți! Și cred că este unul dintre motivele pentru care a rămas un om modest, ceea ce consider că nu este un lucru rău.”

Povestește că numele sau a stârnit mereu nedumerire.

Louis Jose Suțu: "Când eram tănâr și mergeam la școală, la liceu, colegii mei mă întrebau: "Soutzo ce nume e? E japonez? E portughez? Nu! Nu este japonez, nu este portughez, ci e românesc! Românesc?! Pe vremuri oamenii se întrebau unde era România, pentru că România era un stat închis."

Alexandru Negrescu Suțu: "Numele corect al familiei este Suțu, nu Șuțu - greșit spus, deși s-a împământenit. Ce pot să vă spun e că avem o datorie, dacă purtăm un nume istoric, să purtăm cu cinste, cu demnitate și corectitudine. Avem mai multe îndatoriri decât privilegii."

În pofida legăturilor puternice ale familiei sale cu țara, Prințul nu a vizitat niciodată România.

Louis Jose Suțu: "Ca prim argument, de frica față de regimul comunist. Când eram tănâr, era exclus să merg în România, deoarece toți străbunii mei, cei din familia mea care nu apucaseră să fie executați, au fugit din țară. Câțiva dintre ei au fost executați. Alexandre, prezent aici, a întâmpinat și el dificultăți. În fapt, toate familiile vechi aristocrate au avut probleme mari din pricina regimului comunist."

Alexandre Negresco Suțu: "Eu am fost născut în sărăcie, când am venit pe lume, părinții mei pierduseră tot. Au venit două stabilizări, patrimoniul familial a fost confiscat, nu mai aveam nici case, nici mașini."

Prințul explică motivele pentru că a ezitat să viziteze țara, chiar și după Revoluția din 1989.

Reporter: "Referitor la acest subiect, acum priviți lucrurile cu mai multă relaxare?

Louis Jose Suțu: ”Da, îmi este mai puțin teamă, doar că aud mereu - chiar și la știri - că încă mai există multă corupție. Așadar, de câte ori îmi spun: "Mă duc în România..." În schimb, copiii mei au fost în România. Au fost amândoi, atât fiul cât și fiica mea. Iar eu, de fapt, zic mereu: "Voi merge!"

Tatăl prințului a trăit în Franța, după ce și-a pierdut cetățenia română. Fiul sau este însă hotărât să o obțină, motiv pentru care a început, în urmă cu peste un an, complicata procedura birocratică.

Louis Jose Suțu: "Ceea ce mi se pare, însă, ieșit din comun este faptul că mi se cere să dovedesc că bunicul meu a fost român."

Alexandru Negrescu Suțu: "El e născut francez și vrea să devină român. Nu se simte atât de fracez. Are căutări identitare, își caută originile, chiar dacă nu vorbește românește."

Prințul poartă mereu la mână un inel impresionant, cu blazonul familiei.

Louis Jose Suțu: "Bunicul meu a făcut un duplicat după inelul său pentru tatăl meu, iar apoi am făcut și eu unul după inelul tatălui meu. Am vrut să fie în același timp și sigiliu. În mod normal, un asemenea inel poate avea o stemă mai discretă, precum cea pe care o are vărul meu Alexandre, dar eu voiam să am și o ștampilă sigiliu."

Prințul mărturisește că este mândru de originile lui și nu a încercat vreodată să le ascundă, indiferent de cât de negativă ar fi fost imaginea țării în străinătate.

Și celor doi copii adulți pe care îi are le-a vorbit despre originile românești.

Louis Jose Suțu: "Eu i-am crescut în spiritul familiei și le-am spus tot timpul: "Familia voastră este de origine română, oriunde v-ați afla, să știți că sunteți români!"

Distanța nu a șters legăturile prințului cu România.

Louis Jose Suțu: "Mă simt apropiat de România grație legăturilor mele istorice. Și mi-am zis că dacă ai mei copii vor dori să meargă mâine în România, ar fi bine să poată spună: "Am contribui și eu." "Sunt și aici la mine acasă!" Exact!"