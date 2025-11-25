Interesul pentru locuințele noi scade. Motivul pentru care cumpărătorii preferă să renoveze apartamente vechi

Oferta mai mică de apartamente noi din marile orașe și majorarea TVA au crescut interesul pentru locuințele vechi. Oamenii preferă să investească într-un apartament vechi, pe care să îl renoveze decât să plătească mai mult pentru construcțiile noi.

Un apartament cu trei camere din Sectorul 4 al Capitalei cu o suprafață de 83 de metri pătrați utili a trecut printr-o transformare completă. Locuința, aflată la câțiva pași de stația de metrou, a fost cumpărată de o familie care și-a dorit ca spațiul să fie renovat de la zero. S-au schimbat printre altele, ușile, gresia, parchetul și instalațiile sanitare.

Claudia Lorentz, architect: „Am observat că în ultima perioadă este o tendință de a renova apartamentele vechi. Ele teoretic se cumpără la un preț mai bun decât cele noi, doar că necesită foarte multe modificări și atunci când se fac toate modificările ca să le aduci la standardele actuale prețul nu mai este la fel de ofertant, dar chiar și așa rămâne cu cam 30% mai ieftin decât un apartament nou și avantajul că pe cel vechi poți să îl faci exact cum vrei tu.”

Adrian Spânu, meșter: „Foarte mulți pun baza pe zona în care se află imobilul respectiv. Este foarte accesibil pentru a ajunge la o școală bună, la un mall și foarte mulți preferă să intre în centrul orașului și bineînțeles acolo clădirile sunt vechi și trebuie reamenajate.”

Cererea pentru vechi continuă să urce

De altfel, interesul pentru locuințele vechi este în creștere de aproximativ doi ani, însă după majorarea TVA-ului cererea s-a mărit și mai mult.

Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia: „Ne uităm la două direcții. Odată un fond locativ mai limitat pentru că s-au dat în marile orașe mai puține autorizații de construire în ultimii ani și de asemenea și schimbările fiscale care au influențat destul de mult. Într-un sondaj intern, după majorarea TVA-ului am primit răspunsul că 11% dintre cei care intenționau să cumpere un apartament nou și-au mutat interesul exclusiv către locuințe vechi, iar 14% s-au dus către zone mai accesibile.”

De pildă, potrivit unei platforme de profil în luna august au fost cu 54% mai multe vizualizări pentru apartamentele vechi față de cele noi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













