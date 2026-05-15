În vreme ce autoritățile de la Târgoviște se declară învingătoare, responsabilii din Bușteni - care consideră că cele două stânci sunt proprietatea stațiunii - caută soluții extraordinare de atac pentru decizia finală.

Pentru turiști, cel mai ușor acces către Babele și Sfinxul din Bucegi este cu telecabina, din Bușteni. Stațiunea montană de pe Valea Prahovei a susținut mereu că cele două monumente o reprezintă și că le-a primit, prin hotărâre de guvern, în anul 2001.

Totuşi, terenul pe care se află Babele şi Sfinxul aparține comunei Moroeni, din Dâmbovița, a hotărât instanța. Chiar dacă din centrul localității până la ele vizitatorii merg aproape o oră cu mașina şi după aceea iau telecabina.

"Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița" - a scris pe Facebook președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Lupta pentru cele patru hectare de teren, pe care se afla monumentele naturale din Bucegi, a însemnat mai multe procese și s-ar putea încheia acum, cu sentința definitivă a Curţii de Apel Ploiești. Sau nu.

Corespondent Știrile ProTV: „L-am contactat pe primarul din Bușteni, Alexandru Florescu, pentru un punct de vedere privind decizia instanței. Acesta a precizat că, deocamdată, au loc discuții cu avocații, iar un răspuns oficial va fi transmis ulterior.”

Pentru public, disputa nu are sens, spun specialiștii din turism.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: „Mult mai de câştigat sunt ambele părţi dacă ne dăm mână cu mână şi facem o strategie de promovare a Bucegilor, care probabil sunt cel mai vizitat munte în acest moment."

La fel de important ar fi ca Babele şi Sfinxul să fie protejate - de-a lungul timpului, mulţi turişti au fost surprinși în timp ce aruncau gunoaie și încercau să se caţere pe cele două stânci.