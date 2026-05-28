România construiește prima autostradă cu bani din SAFE. Contract de 4,9 miliarde de lei pentru 27 de kilometri de drum

Ilie Bolojan/Facebook

România va avea prima autostradă construită cu bani din Programul SAFE, după ce a fost semnat contractul pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8. 

Adrian Popovici

Lotul are o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA, și va avea o lungime de 27 de kilometri. Potrivit autorităților, traseul va include 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere importante, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, după cum a explicat premierul demis Ilie Bolojan.

Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni vor fi dedicate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7. Legătura va fi asigurată prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri, care va conecta A8 cu DN2 și cu nodul rutier de la Pașcani.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că semnarea contractelor pentru celelalte tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8 va avea loc în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor.

Șeful Executivului a subliniat că proiectul este important pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru conectivitatea cu Republica Moldova și Ucraina.

„Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar Autostrada Unirii va contribui la modernizarea și creșterea economică a jumătății de nord a României și la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Ilie Bolojan.

Programul SAFE oferă României acces la finanțare pentru proiecte majore de infrastructură, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică, mobilitate și siguranță rutieră.

Mesajul complet al lui Ilie Bolojan:

„Astăzi a fost semnat primul contract finanțat prin Programul SAFE pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8.

Acest lot, în valoare de aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA, va avea o lungime 27 de kilometri și va cuprinde 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante pentru conectivitatea regiunii, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Durata de realizare este de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani.

Contractele pentru celelalte tronsoane ale Autostrăzii A8 vor fi semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor.

Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar Autostrada Unirii va contribui la modernizarea și creșterea economică a jumătății de nord a României și la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina.

Prin Programul SAFE, România are acces la finanțare pentru proiecte importante de infrastructură, care contribuie la dezvoltarea economiei și la îmbunătățirea mobilității și a siguranței.

Le mulțumesc celor implicați, echipelor din Ministerul Transporturilor, Companiei Naționale de Investiții Rutiere și tuturor partenerilor care au făcut posibil acest pas important”.

Ce armament a cumpărat România cu miliardele din SAFE. Lista contractelor semnate până acum de MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat semnarea mai multor contracte de achiziții militare importante în cadrul Programului SAFE, vizând modernizarea capabilităților Armatei României în domenii cheie precum supravegherea și apărarea antiaeriană.
PNL acuză PSD că încearcă să blocheze Programul SAFE pentru România: „Nu vor să producem tehnică militară în țară”

PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România prin atacarea lui la Curtea Constituţională, a declarat, joi, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, şi a adăugat că, de fapt, PSD nu vrea să se producă tehnică militară în România.

Radu Miruţă anunţă că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 34 de sisteme de drone pentru Armata Română prin SAFE

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă că a fost semnat contractul pentru achiziţia, prin programul SAFE, a 34 de sisteme de dronă pentru Armata Română, contractul având o valoare de 30.700.000 de euro fără TVA. 

Proteste ale bugetarilor într-un stat care nu-și mai permite nota de plată. Noua lege a salarizării și ruptura față de privat

Proiectul noii legi a salarizării a declanșat proteste în sistemul bugetar, pe fondul reducerii unor sporuri și indemnizații, în condițiile în care veniturile din sectorul public au fost cu peste 3.200 de lei brut mai mari decât în privat în 2024.

Ce s-a descoperit în camera bărbatului care și-a ucis fratele și bunica și apoi s-a sinucis. „Un caz neobișnuit”

Caz înfiorător în Târgu Jiu. Un bărbat de 39 de ani e suspectat că și-a omorât bunica și fratele, apoi s-a sinucis în același apartament. Anchetatorii spun că suspectul avea mai multe obiecte care par de cult satanist.

