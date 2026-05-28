România construiește prima autostradă cu bani din SAFE. Contract de 4,9 miliarde de lei pentru 27 de kilometri de drum

Lotul are o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA, și va avea o lungime de 27 de kilometri. Potrivit autorităților, traseul va include 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere importante, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, după cum a explicat premierul demis Ilie Bolojan.

Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni vor fi dedicate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7. Legătura va fi asigurată prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri, care va conecta A8 cu DN2 și cu nodul rutier de la Pașcani.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că semnarea contractelor pentru celelalte tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8 va avea loc în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor.

Șeful Executivului a subliniat că proiectul este important pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru conectivitatea cu Republica Moldova și Ucraina.

„Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar Autostrada Unirii va contribui la modernizarea și creșterea economică a jumătății de nord a României și la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Ilie Bolojan.

Programul SAFE oferă României acces la finanțare pentru proiecte majore de infrastructură, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică, mobilitate și siguranță rutieră.