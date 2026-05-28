Poliţia Capitalei informează că miercuri, 27 mai, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 5 Poliţie au pus în aplicare un mandat de aducere şi, ulterior, au reţinut un tânăr, în vârstă de 18 ani, cercetat penal pentru lovire sau alte violenţe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

„La data de 26 mai a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În fapt, în cursul serii de 26 mai 2026, în jurul orei 22.30, poliţişti din cadrul subunităţii au fost sesizaţi, de către personalul medical al unui spital, cu privire la faptul că, la camera de gardă, s-a prezentat un minor, în vârstă de 16 ani, care prezinta leziuni traumatice, ce ar fi fost produse prin agresiune fizică”, precizează Poliţia Capitalei.

Mai mulți elevi au fost martori

Astfel, adaugă sursa citată, poliţiştii au declanşat cercetările şi investigaţiile, stabilind că, în cursul zilei de 26 mai, în jurul orei 12.00, un tânăr de 18 ani ar fi pătruns în curtea unei unităţi de învăţământ din Sectorul 1, având asupra lui un cuţit, iar pe fondul unui conflict avut cu minorul de 16 ani, l-ar fi ameninţat pe acesta cu respectivul obiect.

De asemenea, în acelaşi context, tânărul de 18 ani l-ar fi lovit în repetate rânduri, în prezenţa mai multor elevi din cadrul şcolii, părăsind apoi zona.

La data de 27 mai, suspectul a fost depistat şi dus la audieri, în baza mandatului de aducere emis pe numele acestuia. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 5 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru lovire sau alte violenţe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.