Cei care au cel puțin 100.000 de urmăritori pe o singură platformă sau cumulat, și îndeplinesc și alte criterii prevăzute de lege trebuie să intre în evidența CNA care îi va monitoriza mai atent și chiar sancționa, dacă nu respectă regulile.

Doar cu o glumă, Cristian Șimoncava, cunoscut ca Otravă, strâns peste 1.300.000 de vizualizări. El este jurnalist, blogger și DJ.

Otravă: „Nu mă consider influencer, nu știu unde se delimitează ideea de influenceri - de la 100.000 încolo, de la 50.000, nu știu criteriile care decid că unu e influencer sau nu. Sunt creator de conținut că îmi place să fac poze sau video, dintotdeauna am vrut să vorbesc despre lucruri care îmi plac mie, fie că sunt concerte, piese de teatru sport”.

Pe Instagram este urmărit de peste 112.000 de persoane, majoritatea în jurul vârstei de 40 de ani, mai mult femei din București, dar și din Spania sau Italia unde sunt comunitățile mari din România.

La noi, datele arată că sunt peste 8000 de profiluri de influenceri care au pe Instagram, TikTok și YouTube peste 100.000 de urmăritori.

Conform noii reglementări CNA astfel de creatori de conținut sunt considerați furnizori de servicii media audiovizuale. Vor fi atent monitorizați și obligați să respecte reguli asemănătoare jurnaliștilor.

Numărul de persoane care îi urmăresc pe o singură platformă sau cumulat pe mai multe - este și primul criteriu de care ține cont CNA.

Corespondent Pro TV: „Te pot urmări peste 60.000 de persoane aici pe Instagram, 29.000 pe TikTok și peste 38.000 pe Facebook. Individual, niciun cont nu pare să atingă pragul. Împreună însă, povestea se schimbă. Mai trebuie să fi publicat cel puțin 24 de materiale video în ultimul an, iar conținutul tău să producă și altceva în afară de like-uri și comentarii: bani, produse, servicii sau alte beneficii. Dacă bifezi aceste condiții, ai 60 de zile să te notifici la CNA, adică să completezi o declarație”.

Mircea Toma, membru CNA: „Pentru că tu nu vinzi ghete, vinzi informație, iar informația poate să fie toxică așa cum poate fi aerul sau apa. Nu poți lăsa pe cineva care are peste 100.000 de vizitatori să consume ceva ce nu e protejat în interesul publicului. Are responsabilitate editorială, nu înseamnă limitarea libertății de exprimare asta. Astăzi constatăm că sunt postări care au audiență mai mare decât multe dintre televiziuni”.

Până acum 100 de persoane au completat declarația prin care s-au notificat la CNA. Conform noii reglementări, acești creatori de conținut pot fi și sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 200.000 de lei.

Influencerii erau deja și în atenția Fiscului. ANAF verifică veniturile obținute din activitatea online și dacă taxele aferente sunt declarate și plătite.