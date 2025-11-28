Individ periculos, urmărit național și internațional, prins la Buzău. În august ar fi jefuit doi bătrâni de aproape 90 de ani

Un individ periculos din Dâmbovița, urmărit național și internațional pentru comiterea mai multor infracțiuni cu violență a fost prins la Buzău.

Bărbatul de 39 de ani ar avea în sinistrul palmares, printre altele, un viol și o tâlhărie, spun polițiștii.

Suspectul era căutat pentru că, în luna august, ar fi jefuit doi bătrâni din Brașov, împreună cu un complice. Au intrat în casă, peste femeia de 86 de ani și bărbatul de 90 de ani sub pretextul că trebuie să le facă revizia la centrala termică.

După ce au intrat, au devenit agresivi. S-au repezit asupra lor, i-ar fi lovit și apoi i-au legat. Ar fi scotocit prin casă după bani și au reușit să găsească 4.000 de euro, peste 20.000 de lei și mai multe bijuterii. Apoi au fugit. Ulterior, polițiștii au stabilit că suspecții au amanetat bunurile în București.

În anchetă s-a descoperit că suspectul principal purta la vremea respectivă o brățară de monitorizare pe care însă a distrus-o înainte de a comite tâlhăria pentru a nu putea fi pus la locul faptei.

Individul a fost prins acum, la Bozioru, în Buzău. El mai este cercetat și sub acuzațiile de viol, încălcarea ordinului de protecție, fapte de distrugere și tentativă de furt. Complicele său a fost găsit și reținut la Cluj-Napoca.

