Individ care fura șuruburi din parapet, prins de polițiști la Târgu Jiu

Un bărbat de 48 de ani din Târgu Jiu a fost prins în flagrant de polițiști.

Individul încerca să fure componente metalice din parapetul de protecție al unei străzi de la marginea orașului.

Agenții l-au observat în timp ce patrulau prin zonă. Bărbatul reușise deja să desfacă mai multe șuruburi și alte elemente din parapetul șoselei intens circulate.

Hoțul a fost predat polițiștilor de la Investigații Criminale, care au deschis, pe numele lui, un dosar penal pentru furt calificat.

