Individ care fura șuruburi din parapet, prins de polițiști la Târgu Jiu

Stiri actuale
09-10-2025 | 08:20
hot gj suruburi
Pro TV

Un bărbat de 48 de ani din Târgu Jiu a fost prins în flagrant de polițiști.

autor
Gigi Ciuncanu

Individul încerca să fure componente metalice din parapetul de protecție al unei străzi de la marginea orașului.

Agenții l-au observat în timp ce patrulau prin zonă. Bărbatul reușise deja să desfacă mai multe șuruburi și alte elemente din parapetul șoselei intens circulate.

Hoțul a fost predat polițiștilor de la Investigații Criminale, care au deschis, pe numele lui, un dosar penal pentru furt calificat.

Sursa: Pro TV

Etichete: Targu Jiu, hot,

Dată publicare: 09-10-2025 08:10

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
OFICIAL Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă
Citește și...
Polițiștii caută un hoț surprins când fura dintr-o mașină neîncuiată în Oradea
Stiri actuale
Polițiștii caută un hoț surprins când fura dintr-o mașină neîncuiată în Oradea

Polițiștii orădeni sunt pe urmele unui individ surprins de o cameră de supraveghere în timp ce fura dintr-o mașină.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Stiri Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală.

 

Momentul în care o jurnalistă din Brazilia este jefuită de un hoț pe bicicletă, chiar în timpul unei transmisiuni în direct
Stiri externe
Momentul în care o jurnalistă din Brazilia este jefuită de un hoț pe bicicletă, chiar în timpul unei transmisiuni în direct

Moment șocant în Brazilia. O jurnalistă a fost jefuită în timpul unei transmisiuni în direct de un hoț aflat pe bicicletă, scrie The Sun.

Un hoț a furat un ceas de la un turist în Barcelona, crezând că a dat lovitura. Cât valora de fapt
Stiri externe
Un hoț a furat un ceas de la un turist în Barcelona, crezând că a dat lovitura. Cât valora de fapt

Un hoț care vâna turiști și localnici bine îmbrăcați în centrul Barcelonei a furat un ceas ieftin, crezând că e de lux. A smuls de la încheietura victimei un model banal, de doar 20 de euro, vândut pe site-uri precum Temu sau Amazon.

Situație bizară la Piatra Neamț. Un hoț care a sustras un telefon mobil a sunat la 112 să ceară ajutor. Ce s-a întâmplat
Stiri actuale
Situație bizară la Piatra Neamț. Un hoț care a sustras un telefon mobil a sunat la 112 să ceară ajutor. Ce s-a întâmplat

Un bărbat care a furat telefonul mobil al unui copil, aparatul fiind lăsat la încărcat, într-o zonă turistică din judeţul Alba, a sunat apoi la 112, de pe telefonul furat, pentru a solicita ajutor, pe motiv că s-a rătăcit pe munte.

Recomandări
Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”
Stiri actuale
Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”

În București a continuat să plouă toată noaptea, iar segmente din Șoseaua de Centură au fost inundate. În aceste zone s-a circulat cu greu, iar unii șoferi au și rămas blocați timp de câteva minute.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28