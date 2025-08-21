Momentul în care o jurnalistă din Brazilia este jefuită de un hoț pe bicicletă, chiar în timpul unei transmisiuni în direct

Stiri externe
21-08-2025 | 15:02
jurnalistă Brazilia

Moment șocant în Brazilia. O jurnalistă a fost jefuită în timpul unei transmisiuni în direct de un hoț aflat pe bicicletă, scrie The Sun.

autor
Mihaela Ivăncică

Jurnalista Beatriz Casadei se afla în timpul unei transmisiuni în direct la emisiunea matinală braziliană Balanço Geral. Într-o mișcare fulgerătoare, hoțul pe bicicletă i-a smuls telefonul din mâini și a dispărut în viteză, lăsând-o pe Beatriz complet șocată. Din fericire, nu a fost rănită în urma incidentului și a mers mediat la poliție pentru a depune plângere.

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale și survine la doar câteva săptămâni după un caz asemănător, petrecut tot în Brazilia. Luna trecută, jurnalista Clara Nery a fost victima unei tentative de jaf, chiar înainte să intre în direct.

Într-o filmare surprinsă în acel moment, un bărbat pe motocicletă încearcă să-i smulgă telefonul din mână, însă ea reușește să îl țină strâns, deși vizibil speriată și revoltată, îl înjură pe agresor.

Citește și
Dovile Šakalienė
Lituania interzice zborurile la graniţa cu Belarus, după intrarea mai multor drone suspecte în spațiul său aerian

„Aveam spatele întors când un bărbat a trecut cu motocicleta pe trotuar și a încercat să-mi ia telefonul”, a declarat Clara Nery după incident.

Sursa: The Sun

Etichete: jaf, brazilia, jurnalisti,

Dată publicare: 21-08-2025 14:58

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Lituania interzice zborurile la graniţa cu Belarus, după intrarea mai multor drone suspecte în spațiul său aerian
Stiri externe
Lituania interzice zborurile la graniţa cu Belarus, după intrarea mai multor drone suspecte în spațiul său aerian

Lituania a instituit o zonă de excludere aeriană în apropierea frontierei sale cu Belarus, până la 1 octombrie, ca răspuns la intrarea în spațiul său aerian a mai multor drone venite din această ţară, a anunţat joi Ministerul Apărării lituanian.

Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă
Stiri externe
Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo, relatează AFP.

Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile
Stiri externe
Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Recomandări
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile
Stiri externe
Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12