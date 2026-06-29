Dornici să se bucure de vacanță, mulți turiști au ignorat pericolul, au stat în bătaia soarelui și au suferit arsuri.

Ce ne recomandă specialiștii

Corespondent ȘtirileProTV: După ora 19, atmosfera este ceva mai plăcută decât la prânz. Mulți turiști sunt în apă la această oră, Soarele coboară, iar odată cu el scade și indicele UV, care atinge cele mai mari valori între 11 și 17. Riscul de arsuri este mai mic acum, însă în timpul zilei nu a fost așa. Indicele UV a atins 9 în Mamaia și nordul litoralului și 8 în sud, adică un nivel foarte ridicat. Meteorologii spun că și mâine indicele UV va fi foarte ridicat, va atinge 8-9. Specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare, să folosim creme cu factor ridicat de protecție și cel mai important să ne hidratăm.

Litoralul se află sub cod portocaliu de caniculă. Luni au fost 30-31 de grade Celsius, care s-au simțit drept 37, spun meteorologii. Așa că mulți turiști au stat în apă în miezul zilei.

Indicele UV a ajuns la 9 pe litoral, spun meteorologii.

Adriana Mosor, medic dermatolog: Când avem un UV9 nu ne bazăm doar pe crema cu factor de protecție. Mult mai important este să limităm ieșirile afară și expunerea la soare pe cât posibil. Chiar în jumătate de oră poate să apară arsura solară.

Pe cele mai multe plaje de pe litoral, turiștii se adăpostesc sub umbrele obișnuite, care oferă umbră, dar nu și protecție contra radiațiilor.

Paul Marin, administrator de plajă: De 20 de ani, avem umbrele pe care le primim de la agenții economici, că protejează împotriva radiației, acuma depinde și la ce oră stai.

Cele care oferă protecție UV sunt realizate din materiale speciale.

Andreea Bărău, manager magazin: Au un material care au ca și rol să blocheze razele ultraviolet. Căutăm pe umbrelă eticheta sau inscripția care ne și arată UPF 50. În medie, o umbrelă pornește de la 69,99 lei și poate să ajungă până la prețul de 200 de lei.

Pe litoral și mâine se anunță o zi foarte călduroasă și un nivel ridicat al radiațiilor ultraviolete.