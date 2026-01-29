Schimbul de replici dintre elevul de clasa a 9-a și profesorul său a fost filmat la liceul din comuna Bratca.

Bărbatul și-a pierdut cumpătul când tânărul l-ar fi amenințat că îl reclamă. Dascălul a dat inclusiv cu palma în bancă. Cum băiatul a continuat amenințările, profesorul a reacționat violent. Filmarea a ajuns la conducerea liceului.

Anca Morar – director Liceul Teoretic nr.1 Bratca: „Am avut o întâlnire cu persoanele în cauză și vom efectua cercetări, la nivel de școală, și vor fi stabilite sancțiunile corespunzătoare.”

O anchetă a fost deschisă și la Inspectoratul Școlar.

Alin Ștefănuț – inspector școlar general ISJ Bihor: „Am rugat-o pe doamna director să ne facă și o informare în scris, iar inspectorul care răspunde de școala respectivă va merge la fața locului. Asemenea comportament nu are ce să caute într-o sală de clasă.”

Deocamdată nu a fost depusă o plângere scrisă în legătură cu acest incident.

