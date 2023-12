Puterile lumii, felicitări transmise de Ziua Națională a României: „La mulți ani #România! La mulți ani români!”

Alianța Nord Atlantică s-a alăturat sărbătoririi „aliatului nostru”, România, de Ziua Națională.

„@NATO

La mulți ani, România! #RomaniaNationalDay

#WeAreNATO ????

@RomaniaNATO”

Reprezentanta Statelor Unite la București, ambasadoarea Kathleen Kavalec, a transmis și ea un mesaj asemănător, de pe contul oficial de pe X:

„@USAmbRO

La mulți ani #România! La mulți ani români!”

A urmat și Ambasada Israelului, care a apreciat sprijinul oferit de România în războiul împotriva Hamas „@IsraelinRomania. La mulți ani, #România! La mulți ani, dragi prieteni români, cu ocazia Zilei Naționale!

Vă mulțumim pentru susținerea și solidaritatea manifestate în această perioadă deosebit de grea pentru poporul israelian și Statul Israel.”

La mulți ani, #România! ???????? La mulți ani, dragi prieteni români, cu ocazia Zilei Naționale! Vă mulțumim pentru susținerea și solidaritatea manifestate în această perioadă deosebit de grea pentru poporul israelian și Statul Israel. ????????❤️???????? #1Decembrie pic.twitter.com/2RGtMMyVz0 — Ambasada Israelului (@IsraelinRomania) December 1, 2023

Apoi, avenit rândul Franței: „France wishes #Romania a happy National Day! Our strong ties of friendship are historic. We continue to strengthen our extremely rich and dynamic bilateral cooperation, particularly in support of #Ukraine — the victim of Russian aggression.” - Franța urează României La mulți Ani. Legăturile puternice și prietenia noastră sunt isorice. Vom contina cooperarea bilaterală, extrem de bogată și dinamică, în special pentru ajutorarea Ucrainei, victima agresiunii Rusiei.”

Nu în ultimul rând, și președinta Moldovei, Maia Sandu, a vorbit despre dragostea moldovenilor pentru România: „La mulți ani, România! Iubim România pentru lucrurile care ne unesc - limba, istoria, cultura. Iubim România pentru ceea ce face, dar mai ales pentru ceea ce este. La mulți ani tuturor celor care simt românește, vorbesc limba română și iubesc România!”

Sursa: Twitter Etichete: , , , Dată publicare: 01-12-2023 18:55