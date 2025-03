Ce pedeapsă a primit un șofer de 19 ani care a ucis, beat și fără permis, 3 tineri în Alba. Va plăti și daune de 900.000 euro

După cinci termene în care s-a amânat pronunţarea, CA Alba Iulia a schimbat, luni, în parte decizia Judecătoriei Alba Iulia, legat de plata către unele părţi civile a diverse sume de bani, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de psiholog pentru obţinerea rapoartelor de evaluare psihologică, onorariul achitat expertului parte în cursul urmăririi penale sau cheltuieli cu serviciile funerare.

Instanţa a respins apelul declarat de Eduard Norbert Palko, care, la Judecătoria Alba Iulia, a primit o condamnare de 1 an şi 6 luni sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive şi 4 ani şi 6 luni închisoare sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă, cele două pedepse fiind contopite în pedeapsa cea mai grea, respectiv de 4 ani şi 6 luni închisoare. La aceasta s-a adăugat un spor obligatoriu şi fix de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând o pedeapsă de 5 ani închisoare, care se va executa în regim de detenţie.

Partea responsabilă civilmente S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A., prin lichidator judiciar CITR Bucureşti, este obligată la plata unor daune morale în sumă totală de aproape 900.000 de euro. Decizia este definitivă.

Tineri omorâți aproape de casă

În 27 august 2023, trei tineri, în vârstă de 17, 18 şi 25 de ani, aflaţi într-un grup de şase persoane care se deplasa pe marginea părţii carosabile pe DN 1, la ieşirea din Sântimbru, au murit pe loc după ce au fost loviţi de o maşină condusă de un şofer de 19 ani, din Oiejdea. Accidentul s-a produs la circa 100 de metri distanţă de Sântimbru Fabrică, unde domiciliau victimele.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a reieşit că a avut o îmbibaţie alcoolică de 1,94 g/l alcool pur în sânge şi după o oră, de 1,81 g/l alcool pur în sânge.

Şoferul avea permis de conducere din decembrie 2022.

