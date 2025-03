Închisoare pentru șoferii drogați. Dezbateri aprinse în Parlament privind pragurile de consum. Ce spune un toxicolog

Peste 40 de deputați, senatori, plus specialiști din domeniul medical, au dezbătut propunerea legislativă care prevede închisoarea de până la șapte ani pentru șoferii depistați cu droguri în sânge.

Persoanele care iau medicamente ce pot influența capacitatea de a conduce ar trebui, din proprie inițiativă, să nu se mai urce la volan, dacă în prospect este precizat acest lucru, transmit iniţiatorii legii. Măsura i-ar putea afecta însă, conform medicilor, şi pe cei aflaţi sub tratament, pentru diabet sau alergii.

Proiectul legislativ prevede ca toți șoferii depistați cu substanțe psihoactive în sânge riscă o pedeapsă cu închisoarea de la doi la șapte ani.

Dezbaterea la care au participat zeci de parlamentari, dar și specialiști din domeniul medical, s-a aprins în momentul în care în discuție a fost adusă și posibilitatea introducerii unor praguri pentru consumul de droguri.

Radu Țincu, medic toxicolog: „Categoric nu se pot introduce praguri. Apar vreo 30 de substanţe noi pe an. Pentru aceste substanţe nu avem profilul plasmatic. E nevoie de doi ani să stabileşti asta. Dacă vom introducem praguri, unul care a condus sub influenţa cocainei va conduce fără probleme, iar unul care a luat un etnobotanic amărât va fi cercetat."

Parlamentarii au încercat să găsească argumente pentru a îmbunătăți textul proiectului de lege.

S-a vorbit inclusiv despre consumul de medicamente cu efect psihoactiv.

Robert Cazanciuc, vicepreședintele Senatului: „Nu arestarea Nurofenului este scopul acestei legi."

Robert Cazanciuc: „Eu vă spun că acel nurofen plus a fost obiect al condamnării, pentru că codeina se transforma în morfină. Clientul meu are un dosar cu suspendare. Am aparat destul de sensibil dacă mănânc un corn cu mac să iasă pozitiv."

Adriana Tușă, deputat: „Stai acasă dacă medicul ţi-a zis să nu conduci."

Proiectul de lege denumit "Fără droguri la volan" va intra săptămâna viitoare în dezbatere în Comisia Juridică și în Comisia de Sănătate din Senat.

În prezent, Codul Penal prevede o pedeapsă mai mică pentru șoferii care au condus sub influența substanțelor psihoactive. Și anume, închisoare de la unul la cinci ani sau amendă. În plus, la sfârşitul lunii ianuarie, Curtea de Casație și Justiție a decis ca pe lângă prezența substanțelor psihoactive în probele biologice ale inculpatului, să se demonstreze că acele substanțe i-au afectat acapacitatea de a conduce mașina."

În România, fenomenul drogurilor e în creştere, arată statisticile Agenției Naționale Antidrog. A crescut enorm în ultimii ani și numărul de șoferi care au condus sub influența substanțelor psihoactive. Comparativ cu 2016, când poliţiştii rutieri nu foloseau mijloacele de testare rapidă și au fost depistate peste 100 de cazuri, în 2024 peste 4.000 de şoferi au fost depistaţi conducând sub influenţa substanţelor interzise.

