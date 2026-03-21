Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău informează, sâmbătă după-amiază că pompierii militari băcăuani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrică de cherestea, în comuna Hemeiuş, sat Hemeiuş.

Potrivit sursei citate, la sosirea forţelor de intervenţie la locul evenimentului, incendiul se manifesta la nivelul a trei hale, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 – 2500 de metri pătraţi.

Pentru informarea şi avertizarea populaţiei din zonă, a fost transmis un mesaj RO-ALERT, având în vedere degajările mari de fum, precizează aceeaşi sursă.

ISU Bacău mai informează cp pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială pentru intervenţie şi comandă (APIC) şi un echipaj SMURD.

Misiunea este în dinamică, echipajele acţionând pentru localizarea şi lichidarea incendiului, mai precizează ISU Bacău.