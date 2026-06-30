Mai mulți copii au ajuns la spital cu arsuri grave după ce au încălzit jucării în cuptorul cu microunde

Stiri externe
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Mai mulţi copii din Scoţia au suferit arsuri grave după ce au încercat să încălzească în cuptorul cu microunde nişte jucării „squishy” foarte populare, ceea ce a dus la explozia acestora, potrivit BBC.

autor
Lorena Mihăilă

Videoclipurile care circulă pe reţelele sociale arată cum aceste jucării, care sunt moi şi uşor de strâns, sunt încălzite în încercarea de a le face şi mai moi.

Cu toate acestea, Spitalul Regal pentru Copii (RHC) din Glasgow a declarat că, în ultimele opt luni, a tratat şase copii cu leziuni legate de această modă, unii dintre ei necesitând intervenţii chirurgicale, inclusiv grefe de piele.

Acest lucru se datorează creşterii presiunii din interiorul jucăriei, ceea ce sporeşte riscul ca aceasta să explodeze şi să elibereze gelul fierbinte din interior, care se poate lipi de piele şi poate provoca arsuri grave.

Scarlet Rowe, în vârstă de 11 ani, din Irvine, North Ayrshire, a fost internată pentru arsuri la faţă şi la pleoape în urma unui incident petrecut în luna mai.

Mama ei, Gina, a declarat: „La început nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat, părea doar nişte substanţă vâscoasă pe faţa ei. Abia după câteva minute ne-am dat seama că fusese încălzită şi îi ardea pielea. Umflătura era atât de gravă încât nu eram siguri care va fi deznodământul”.

Specialiştii în arsuri au afirmat că leziunile provocate de jucăriile moi încălzite pot fi deosebit de grave, deoarece gelul din interiorul acestora poate rămâne extrem de fierbinte şi se poate lipi de piele, prelungind durata arsurii.

Sharon Ramsay, asistentă medicală specializată în arsuri la RHC, a declarat: „Din păcate, observăm un număr tot mai mare de copii cu leziuni care ar putea fi prevenite, legate de această tendinţă. Atunci când aceste jucării sunt încălzite, conţinutul lor poate exploda şi se poate lipi de piele, provocând arsuri profunde”.

„Aceste leziuni pot fi foarte grave şi pot necesita un tratament de lungă durată, inclusiv intervenţii chirurgicale şi reabilitare. În unele cazuri, copiii rămân cu cicatrici permanente. Îi îndemnăm cu tărie pe părinţi şi pe cei care au grijă de copii să discute cu aceştia despre riscuri”, a adăugat ea. 

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Sursa: News.ro

Etichete: jucarii, arsuri, copii,

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