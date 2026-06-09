Experiența lui Tracy Haslam ar putea fi una dintre cele mai neobișnuite cazuri de până acum. Femeia susține că vacanța all-inclusive, în valoare de 4.000 de lire sterline, rezervată prin platforma Loveholidays, a fost compromisă după ce a descoperit că hotelul era parțial integrat într-un centru de îngrijire pentru vârstnici, iar persoane în vârstă erau plimbate frecvent cu scaune cu rotile pe lângă șezlongul său, relatează Express.

Tracy Haslam a călătorit în Tunisia pe 12 aprilie, împreună cu cele două fiice și cei șase nepoți, iar la sosirea la hotelul de patru stele a observat un număr mare de persoane vârstnice în scaune cu rotile. Când femeia, în vârstă de 52 de ani, a întrebat la recepție despre bagaje, a menționat și numărul ridicat de rezidenți vârstnici și îngrijitori pe care îi observase în complex. În acel moment, susține Tracy, managerul hotelului ar fi confirmat că unitatea este parțial parte a unei facilități de îngrijire rezidențială.

Tracy a filmat imagini cu pacienți vârstnici, dintre care unii, spune ea, sufereau de demență, trecând la doar câțiva centimetri de șezlongul său „la fiecare câteva minute”. Ea afirmă că s-a simțit indusă în eroare și că nu ar fi rezervat niciodată acel hotel dacă ar fi știut situația. Femeia a depus o plângere la Loveholidays, susținând că această informație nu a fost menționată și că situația „nu este potrivită pentru copii”.

Agenția îi va rambursa banii

Loveholidays a transmis că, în urma sesizării, a aflat că hotelul găzduiește, într-o zonă separată, rezidenți ai unui centru de îngrijire și a suspendat temporar rezervările pentru această unitate, în timp ce desfășoară o investigație împreună cu partenerul de cazare.

Tracy a declarat: „Am mers la recepție să discutăm problema și au fost destul de nepoliticoși, ceea ce m-a enervat. Managerul trecea pe acolo și am văzut acele scaune cu rotile și l-am întrebat: «Este un centru rezidențial?». A spus că sunt doar trei, dar am răspuns că trecuseră deja vreo zece pe lângă noi. Deci o parte a hotelului este atașată unui cămin de îngrijire.”

Ea a adăugat: „Principala mea problemă este că nu aș fi rezervat niciodată acel hotel dacă aș fi știut. Nu este vorba de discriminare, dar unii dintre ei erau vocali, se plângeau în timp ce treceau pe lângă noi. Nu este potrivit pentru copii.”

Loveholidays și-a cerut scuze și a oferit rambursarea integrală a costului.

Tracy a spus: „Pentru nouă persoane a fost o vacanță pe care nu o vom mai recupera. Mi se pare inacceptabil că nu se menționează ce tip de clienți sunt cazați acolo. A fost o experiență bizară să vezi scaune cu rotile trecând la fiecare câteva minute.”