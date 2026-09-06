Compania informează că, duminică, 6 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, în staţia CF Buftea, la linia 4, s-a produs un incendiu la locomotiva trenului nr. 91108, operat de CFR S.A. şi compus din vagoane dozatoare pentru transportul pietrei sparte, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA.

Pentru a permite intervenţia în condiţii de siguranţă a echipajelor de pompieri, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanţa Periş - Chitila , pe ambele fire de circulaţie.

Conform sursei citate, scoaterea de sub tensiune a instalaţiei de electrificare este o măsură necesară pentru protejarea personalului de intervenţie şi eliminarea riscului electric în zona în care acţionează echipajele de urgenţă.

În aceste condiţii, circulaţia feroviară pe distanţa Periş - Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenţiei şi îndeplinirea condiţiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact .

La faţa locului intervin echipajele de pompieri, iar personalul de specialitate al CFR SA. urmăreşte evoluţia situaţiei şi va efectua verificările necesare înainte de reluarea circulaţiei în condiţii normale.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA precizează că acordă prioritate siguranţei circulaţiei feroviare şi desfăşurării intervenţiei în condiţii de maximă siguranţă şi va comunica public informaţiile relevante privind evoluţia situaţiei.