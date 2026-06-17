O persoană în vârstă de aproximativ 80 de ani a fost evaluată medical după ce a suferit un atac de panică. Focul, care ardea mocnit, a fost provocat de un scurtcircuit la un televizor, au stabilit pompierii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, incendiul s-a manifestat într-un salon al căminului de bătrâni, în zona în care se afla un televizor. „Până la sosirea echipajelor de intervenție, datorită unei reacții rapide, 34 de beneficiari ai centrului și șapte membri ai personalului s-au autoevacuat, în siguranță”, a anunțat ISU.

Intervenția pompierilor

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și al Secției Mihăilești au intervenit cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și una SAJ. Aceștia au stins incendiul și au ventilat spațiul afectat. În urma incendiului, au ars televizorul, un scaun și articole textile, iar o comodă și zugrăveala încăperii au fost deteriorate.

O persoană evaluată pentru atac de panică

Un beneficiar în vârstă de aproximativ 80 de ani a fost evaluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) în incinta căminului, cel mai probabil în urma unui atac de panică. Nu au fost raportate alte victime în urma incidentului.