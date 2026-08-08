Astfel, în perioada 8 august, ora 12:00 - 9 august, ora 09:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, scrie Agerpres.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Harghita, Mureş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Alba şi Braşov, a indicat INHGA.

În plus, fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.