Anunțul a fost făcut de premierul Rumen Radev în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate. Incidentul nu s-a soldat cu victime și nu a cauzat pagube la infrastructură, transmite Agerpres.

Potrivit premierului bulgar, drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la aproximativ 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan. Zona a fost izolată, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea incidentului.

Potrivit Mediapool.bg, dispozitivul nu a fost detectat nici de forțele române, nici de forțele antiaeriene bulgare, deoarece identificarea acestuia la altitudini joase este dificilă. S-a auzit o bubuitură puternică și s-a văzut fum negru, arată sursa citată.

Zona este izolată, în prezent sunt detașări ale poliției de frontieră și naționale, tipul de dronă este stabilit.

„În momentul de față există material foto, drona a fost avariată de sablare și nu se poate spune tipul său, este examinată, dar nu este o jucărie, ci una mare", a spus Radev.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, a precizat că, după incidentul din România cu trei drone de tip Shahed, securitatea spațiului aerian bulgar de la sfârșitul lunii iulie a fost consolidată cu complexe de rachete antiaeriene, elicoptere Cougar și avioane SU-25. Dar, după actuala invazie, Poliția de Frontieră va fi din nou prezentă pe granița cu România, a spus Radev.

De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare pentru a consolida supravegherea siturilor strategice din Bulgaria, a mai spus prim-ministrul.

În urma incidentului, personalul Poliţiei de Frontieră şi echipamentele utilizate pentru detectarea şi contracararea dronelor vor fi redistribuite de la frontiera cu Turcia la frontiera cu România.

Radev a amintit şi incidentele recente în care trei drone Shahed au fost doborâte în România, în urmă cu două săptămâni, precizând că Bulgaria a reacţionat imediat şi că Ministerul Apărării a consolidat acoperirea radar în regiune.

La începutul săptămânii viitoare va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia Polonia va prezenta informaţii despre incidentul cu rachete balistice produs pe teritoriul său, România va informa aliaţii cu privire la dronele detectate în spaţiul său aerian, iar Bulgaria va ridica problema dronei care a explodat pe teritoriul său, a declarat Radev.

Întrebat dacă drona era civilă sau militară, premierul bulgar a spus că există imagini fotografice, însă aparatul a fost atât de grav avariat în urma exploziei încât tipul său nu poate fi stabilit deocamdată.

Radev a mai spus că, în acest moment, nu se poate stabili dacă incidentul a fost un atac deliberat şi nici dacă drona transporta ceva. El a precizat însă că aparatul avea la bord o cantitate considerabilă de material exploziv, suficient pentru a produce o explozie care să fie auzită de la o distanţă semnificativă.

Potrivit premierului, drona nu a fost detectată în spaţiul aerian bulgar sau românesc deoarece astfel de aparate sunt dificil de depistat din cauza dimensiunilor reduse. La altitudine joasă, a explicat el, nu poate fi asigurată o acoperire radar suficient de densă.

În prezent, autorităţile au informaţii despre o singură dronă implicată în incident.

Radev a mai precizat că procedura pentru achiziţia unor radare digitale tridimensionale moderne a fost întârziată timp de mai mulţi ani, însă Ministerul Apărării face demersuri pentru accelerarea livrării acestora.

Contextul incidentului

Incidentul are loc într-un context de tensiuni crescânde în regiune, cu multiple încălcări ale spațiului aerian raportate în ultimele luni în statele vecine Ucrainei, inclusiv în România și Polonia. Drona a pătruns în spațiul aerian bulgar dinspre România, iar autoritățile celor două țări urmează să investigheze circumstanțele exacte ale incidentului.