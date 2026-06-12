Incendiul a cuprins o casă din centrul comunei Săhăteni, județul Buzău. Focul a izbucnit la parter și s-a extins în doar câteva minute la întreaga locuință. Flăcările au ajuns apoi și la casa vecină.

Vecină: „Ieșeau flăcări la vecinul prin țiglă, prin tablă, am strigat la ei, fata a ieșit cu copilul în brațe, țipând: tanti Ioana, foc, foc... Flăcări mari, păi dacă îmi acoperea și casa mea”.

Într-una dintre case erau trei adulți și un copil de cinci ani. Au fost salvați de vecini.

Vecin: „Am intrat cu un vecin, era fiica proprietarului, copiii erau scoși din casă, am scos un televizor, o mașină de spălat, nu am mai putut să respirăm”.

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Mihai Cristea, ISU Buzău: „Incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de 150 mp, iar la cea de-a doua locuință incendiul se manifesta la nivelul acoperișului”.

Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Nu au existat victime, dar pagubele materiale sunt mari.