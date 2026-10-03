Nimeni nu a fost rănit, însă apa folosită de pompieri în timpul intervenției a inundat mai multe apartamente.

Nu este clar deocamdată de la ce a pornit incendiul. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Era aproape ora 19 când s-a dat alarma de incendiu la 112. În scurt timp, pe acoperișul blocului cu patru etaje s-au ridicat flăcări uriașe.

Zeci de oameni au ieșit speriați în stradă. Alții au fost evacuați de pompieri, în timp ce colegi de-ai lor se luptau cu flăcările.

Nimeni nu a fost rănit, însă mai multe apartamente au fost afectate de apa folosită în timpul intervenției.

Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: „O intervenție extrem de dificilă, contratimp, pentru că deja acoperișurile de la blocurile din apropiere erau în piroliză, deci pericolul era iminent de propagare la alte blocuri. Am avut noroc că nu era o mansardă locuibilă. Însă refularea apei a creat pagube la unele apartamente de la nivelurile superioare.”

Viceprimar Suceava, Daniel Ungurean: „Vom ajuta cu fonduri, cu reparații, cu tot ce este nevoie. Nimeni nu va rămâne pe drumuri.”

Autoritățile locale au anunțat că, între timp, vor pune la dispoziție aproximativ 25 de locuri de cazare la un liceu din oraș, dar și în regim hotelier.