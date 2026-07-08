Mai multe companii de top au fost contactate pentru testarea în România a unor sisteme anti-dronă performante. Miercuri, în Portul Constanța, Garda de Coastă a încercat o dronă produsă de o companie americană.

Sistemul Triton, testat în Portul Constanța are una dintre cele mai performante tehnologii globale de supraveghere.

Drona hibridă poate naviga la suprafața apei, dar se poate scufunda instantaneu la adâncimi de peste 100 de metri pentru a evita detectarea sau pentru misiuni speciale. Un astfel de sistem complet - o dronă, laptopul și elementele de comunicație - costă 3 milioane de dolari.

Taylor Flores, operator de drone: "Este o dronă de suprafață autonomă, dar se poate scufunda în mai puțin de un minut pentru misiuni scurte."

La suprafața apei, drona atinge o viteză de 9 kilometri pe oră și are o autonomie remarcabilă de o lună de zile. În imersie, viteza scade la 3,5 kilometri pe oră, însă aparatul poate rula neîntrerupt timp de cinci zile.

Sistemul este utilizat cu succes în Statele Unite, dar și în multe țări europene. Drona poate supraveghea video până la o distanță de 10 kilometri pe mare și poate identifica orice obiect.

Bob Martehouse, CEO companie producătoare de drone: „Poate utiliza camera de 360 de grade sunt de fapt două camere care funcționează ca niște ochi la suprafața mării și poate monitoriza portul vostru. Are un sonar, un sistem magnetic de detecție în apă cu care pot fi identificate obiecte”.

Oscar Rojas, președinte companie producătoare de drone: „Poate fi folosită în operații militare pentru descoperirea minelor marine, detecția submarinelor”.

cms. șef Alexandru Oae, director Garda de Coastă Constanța: "Amenințările precum migrația ilegală, infracționalitatea transfrontalieră precum și mine marine, drone aeriene, maritime resturi de drone aflate în derivă. Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o capacitate de reacție rapidă."

Pe de altă parte, dincolo de soluțiile pe care România le caută, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că așteaptă încă, de la autoritățile ucrainene, un răspuns complet despre drona care a explodat în port.