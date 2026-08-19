UPDATE Incendiul a fost lichidat, iar trei persoane care au suferit atacuri de panică au primit asistenţă medicală.

"Din incinta depozitului s-au autoevacuat 3 persoane, care au suferit atacuri de panică. Au fost asistate la locul intervenţiei, starea lor fiind una bună. Nu se impune transportul la spital", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

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Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, depozitul este situat peste drum de Poarta 3 a rafinăriei, însă nu aparţine acesteia.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 1.500 de metri pătraţi, la o hală, cu degajări mari de fum. Un autotren și trei autoturisme au fost afectate.

Pentru avertizarea populaţiei va fi emis mesaj RO-ALERT, a transmis ISU Prahova.