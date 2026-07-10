Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul interimar a vizitat puncte de lucru de pe secţiunea care va face legătura între Nădăşelu - Topa Mică - Poarta Sălajului, precum şi de la nodul rutier de la Românaşi, relatează AGERPRES.

"Este una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura rutieră din România. Secţiunea are o lungime totală de 42,78 kilometri, include două noduri rutiere, 14 poduri şi pasaje şi 18 viaducte şi este finanţată din fonduri europene şi de la bugetul de stat. (...) Lucrările sunt într-un stadiu avansat. Pe secţiunile Nădăşelu - Mihăieşti şi Mihăieşti - Zimbor (24,59 kilometri), progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 kilometri) este realizat în proporţie de 99% şi are ca termen estimat luna august 2026, iar nodul rutier de la Românaşi este executat în proporţie de 90%, cu finalizare estimată tot în august 2026", a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

El a evidenţiat că interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj şi deschiderea circulaţiei spre Zalău se vor face spre sfârşitul acestui an.

"Până atunci vor fi terminate şi lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor. De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricţii pe cei peste 40 de kilometri noi de autostradă între Cluj şi Zalău", a mai afirmat Bolojan.

Conform comunicatului Guvernului, valoarea totală a proiectului este de peste 4,6 miliarde de lei, din care 1,28 miliarde lei reprezintă contribuţie prin PNRR.