Lucrările de refacere se vor face pe cheltuiala constructorului. Restricția de viteză de 40 de kilometri la oră a intrat în vigoare luni, de la prânz, pentru ambele sensuri de mers.

Subcomisar Elena Ostache, IPJ Brăila: „Restricțiile sunt valabile până la remedierea defecțiunilor constatate şi finalizarea lucrărilor necesare, moment în care circulaţia va reveni la condiţii normale."

Corespondent PROTV: „Potrivit poliţiştilor, tasările au apărut din cauza unor infiltraţii, aici, în zona rampei de acces spre pod, dinspre județul Brăila."

Șoferii care traversează des Dunărea pe podul de la Brăila nu sunt foarte surprinşi de această măsură şi spun că semnele ar fi apărut de mai mult timp.

Șoferi: „Am văzut pe partea cealaltă nişte gropi care tot s-au format în asfalt.” (...)

„Cred că pe undeva s-a făcut o greşeală, pentru că eu am observat de mai mult timp că sunt infiltraţii de apă. Adică apare pe asfalt nişte pete de apă, care nu are unde să se scurgă."

Administratorul proiectului podului, care include şi drumurile de legătură, este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „Aceste tasări pot apărea fie în urma consumării fireşti a tasărilor la un proiect nou, fie în urma altor cauze. Cert este că le-am cerut constructorilor să intervină de urgență și imediat ce vremea va permite aceștia vor interveni."

Proiectul este în garanție, deci toate intervențiile se vor face pe cheltuiala constructorului.

De doi ani şi jumătate, de când a fost inaugurat podul de la Brăila, problemele s-au ţinut lanţ. Imediat după deschidere, au fost identificate câteva sute de şuruburi care erau puse doar de formă și nu erau înfiletate de parapeți. În scurt timp au apărut problemele cu asfaltul, așa că podul a fost reasfaltat de 4 ori, pe ambele sensuri. Cele mai mari semne de întrebare le-au ridicat, insă, infiltraţiile apărute în pereții camerelor blocurilor de ancoraj, care au fost remediate de constructor.

