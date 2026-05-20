Astfel, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba au fost sesizaţi de către o femeie în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni.

Femeie păcălită cu investiții false la companii cunoscute

„În perioada 23 aprilie - 8 mai 2026, persoane necunoscute ar fi contactat-o pe femeia de 62 de ani, sub pretextul că o vor ajuta să investească în acţiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. şi Nuclearelectrica, şi ar fi determinat-o să efectueze mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de 21.750 de euro, către conturi bancare necunoscute”, se menţionează în comunicat.

Potrivit IPJ Alba, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba au fost sesizaţi şi de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitatea Pianu de Jos, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni.

Bărbat convins să își transfere banii într-un portofel electronic

„În cursul zilei de 19 mai 2026, persoane necunoscute l-ar fi contactat pe bărbatul de 49 de ani şi, sub pretextul că îl vor ajuta să-şi securizeze conturile bancare deţinute, l-ar fi determinat să retragă suma de 30.820 de lei din conturile sale şi, ulterior, să o încarce, prin scanarea unui cod QR aferent unei adrese de portofel electronic, într-un bancomat situat în incinta unui centru comercial din municipiul Alba Iulia”, se arată în comunicatul IPJ.

În ambele situaţii, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului.

IPJ Alba le reaminteşte cetăţenilor să nu dea curs unor astfel de solicitări şi să nu poarte discuţii cu persoane necunoscute care îi contactează şi le solicită date personale.

„Fiţi vigilenţi! E atât de uşor să purtăm o conversaţie cu un necunoscut şi atât de greu să recuperăm ceea ce acesta a reuşit să obţină în câteva minute, folosindu-se de calităţi mincinoase”, precizează IPJ Alba.