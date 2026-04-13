Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
Accident rutier grav cu două autoturisme pe Valea Oltului, pe DN 7. O mașină s-a răsturnat, o persoană a fost resuscitată

Știri Actuale
Accident tartasesti
IGSU

Un grav accident rutier s-a produs, luni după-amiază, pe Valea Oltului, în judeţul Vâlcea, unde două autoturisme s-au ciocnit.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, un autoturism a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat pe marginea unei căi ferate.

O persoană a fost descarcerată şi i s-au aplicat manevre de resuscitare.

Circulaţia rutieră pe DN 7 era blocată în zona localităţii Tuţuleşti, în jurul orei 15.00.

Reprezentanţii Poliţiei judeţene Vâlcea informează că accidentul rutier s-a produs la kilometrul 217 al DN 7, în zona comunei Racoviţa, satul Tuţuleşti, în eveniment fiind implicate două autoturisme şi nu trei, aşa cum s-a anunţat iniţial.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din judeţul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din judeţul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din acelaşi autoturism, precum şi o altă pasageră din celălalt autovehicul au fost răniţi”, a transmis IPJ Vâlcea. 

La locul accidentului a fost solicitată intervenţia unui elicopter SMURD care să preia una dintre victime, aflată în stare gravă.

Potrivit ISU Vâlcea, în urma accidentului o persoană a rămas încarcerată. Aceasta a fost scoasă din maşină şi se află în stop cardio-respirator, fiind preluată de echipajele medicale care îi fac manevre de resuscitare.

La accident au interenit pompieri şi paramedici din cadrul Staţiei de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o autospecială de descarcerare, precum şi trei echipaje medicale aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 

Potrivit Poliţiei, o a doua persoană are, de asemenea, nevoie de îngrijiri medicale.

Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în zonă.

Accidentul a dus la blocarea traficului rutier şi a celui feroviar.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, sofer, valea oltului,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
Știri Actuale
Stiri externe
Știri Actuale
Recomandări
Stiri externe
Stiri externe
Vremea
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Aprilie 2026

02:01:32

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sport

