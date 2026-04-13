Accident rutier grav cu două autoturisme pe Valea Oltului, pe DN 7. O mașină s-a răsturnat, o persoană a fost resuscitată

Potrivit News.ro, un autoturism a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat pe marginea unei căi ferate.

Reprezentanţii Poliţiei judeţene Vâlcea informează că accidentul rutier s-a produs la kilometrul 217 al DN 7, în zona comunei Racoviţa, satul Tuţuleşti, în eveniment fiind implicate două autoturisme şi nu trei, aşa cum s-a anunţat iniţial.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din judeţul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din judeţul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din acelaşi autoturism, precum şi o altă pasageră din celălalt autovehicul au fost răniţi”, a transmis IPJ Vâlcea.

La locul accidentului a fost solicitată intervenţia unui elicopter SMURD care să preia una dintre victime, aflată în stare gravă.

Potrivit ISU Vâlcea, în urma accidentului o persoană a rămas încarcerată. Aceasta a fost scoasă din maşină şi se află în stop cardio-respirator, fiind preluată de echipajele medicale care îi fac manevre de resuscitare.